Praha - Speciální dresy obléknou hokejoví reprezentanti v utkání proti Švédsku na posledním turnaji Euro Hockey Tour této sezony, jímž budou koncem dubna České hokejové hry v Českých Budějovicích. První třetinu proti Seveřanům odehrají v prakticky totožných trikotech, které oblékali jejich předchůdci v roce 1947 na domácím mistrovství světa na pražské Štvanici. Tehdy se však hrálo spíše ve svetrech na hony vzdálených současným dresům.

"Půjde o připomínku 70 let, které uplynuly od zisku prvního titulu mistrů světa, který jsme získali v roce 1947 v Praze. Důvod, proč proti Švédsku, je zcela logický: Finové a ani tehdejší Sovětský svaz na tom MS tehdy nehráli, my jsme byli naopak se Švédy nejlepšími mužstvy turnaje," připomněl tiskový mluvčí svazu Zdeněk Zikmund.

Současní reprezentanti nastoupí v unikátních trikotech v úvodní dvacetiminutovce. "Půjde opravdu o takřka zcela identické repliky těch tehdejších svetrů, jež ani nebyly v pravém slova smyslu dresy, v nichž hrálo mužstvo v roce 1947. V replikách se hraje v dnešní době celkem běžně, včetně extraligy, ale obvykle jsou to současné materiály s použitím historického potisku," uvedl Zikmund.

"V tomto případě jsme ale chtěli, aby šlo skutečně o identické repliky, tedy tkané svetry, jaké byly v tehdejší době," dodal Zikmund s potvrzením, že dřívější dres v podobě svetru byl v porovnání rozhodně těžší, než na jaké jsou hráči zvyklí dnes. "Navíc se bude hrát na konci dubna, takže bude teplo. Tehdy hráči měli pod dresy tak desetinu výstroje v porovnání s dneškem. Věřím ale, že i pro hráče bude zajímavé si zkusit, v čem se tehdy hrálo. A ta třetina nebude trvat věčně," podotkl Zikmund.

V Praze tehdy měli čeští reprezentanti k dispozici bílou a modrou kombinaci. "Celý turnaj odehráli v bílé s červenými nárameníky, my jsme se rozhodli pro modrou, v níž prokazatelně absolvovali nástup mužstev. Hlavně z toho důvodu, že dva tyto dresy máme v Síni slávy českého hokeje, kam je věnovali Vladimír Bouzek a Stanislav Konopásek, takže jsme měli k dispozici přímo originální kusy toho svetru," vysvětlil Zikmund.

K realizaci pak už stačilo jen najít firmu, která dokáže takové svetry vyrobit. "Už jsme viděli vzorek, který je víceméně identický," ocenil Zikmund. Svaz však potřeboval získat i potřebná svolení na mnoha frontách; partnery počínaje, neboť dresy budou bez reklam, ale také souhlas Švédů, kteří se měli představit na jihu Čech ve své modré kombinaci dresů.

"Souhlasili, že nastoupí ve žluté kombinaci. Vše bylo potřeba ale rovněž prokonzultovat s rozhodčími s ohledem na zápis, neboť hráči nebudou mít jmenovky a navíc budou hrát s tehdejšími čísly, která byla od jedničky do patnáctky, nyní to bude do čísla 23, ale nebudou tam čísla vyšší. Zbývající dvě třetiny pak už hráči zase odehrají se svými čísly v současných dresech, ale vše se podařilo dořešit," pochvaloval si Zikmund.

Mimořádných dresů nechal svaz vyrobit více, ke dvěma stovkám kusů. "Počítáme s tím, že půjdou do volného prodeje a něco z toho i vydražíme. Myslím, že by to mohl být i zajímavý předmět pro fanoušky, protože tyto svetrové dresy jsou opravdu unikátem," zdůraznil Zikmund.