Kangnung (Korea) - Čeští hokejisté nezvládli na olympijském turnaji v Pchjongčchangu zápas o třetí místo a po porážce s Kanadou 4:6 zůstali na velké akci opět bez medaile. Posledním cenným kovem zůstává bronz z mistrovství světa 2012. Bitvu o třetí příčku ztratili čeští hokejisté i na světových šampionátech v Minsku 2014 a v Praze o rok později. Poslední olympijskou medailí je bronz z Turína 2006.

Neúspěšní obhájci zlata ze Soči a Vancouveru Kanaďané vykročili za bronzem již v první třetině, kterou vyhráli 3:1. Po dvou gólech vítězů dali kapitán Chris Kelly a další útočník Andrew Ebbett, za poražené se prosadil dvakrát Roman Červenka, jednou Martin Růžička a Jan Kovář.

Tým trenéra Josefa Jandače začal svižně a ve čtvrté minutě měl první slibnou možnost Kovář, ale gólman Poulin, jenž nastoupil opět místo zraněného Scrivense, se nenechal překvapit. Chvilku poté si poradil i s Radilovou tečí.

Na konci deváté minuty odstartoval při první přesilovce zápasu divokou pasáž úvodní trefou Ebbett, jenž tečoval puk těsně před Francouzem. Vyloučený hříšník Růžička ale už po 16 vteřinách odčinil svůj faul a zblízka vyrovnal.

Uběhlo jen 15 sekund a kotouč ze vzduchu sklepl nechytatelně Kelly. Aktivní Růžička se snažil opět vyrovnat, jenže místo toho prostrčil Kozun puk na Kellyho a ten překonal Francouze potřetí.

Druhé dějství bylo klidem před gólovou bouří, která následovala v poslední třetině. Největší šance v něm měli Kanaďané. V krátkém sledu najížděli na Francouze Ebbett, který neuspěl s blafákem do bekhendu, po něm pak ze sóla neuspěl ani Bourque.

Ve 45. minutě byl gólu blízko tečující Kubalík. Po Růžičkově ráně měl obrovskou příležitost při dorážce Červenka, který ale z ideální pozice nenašel recept na překonání Poulina. Místo snížení se opět mezi střelce zapsal Ebbett, ale Čechům dal naději Kovář po Horákově akci.

V 50. minutě dala Kanada pátý gól díky Kellymu a zdálo se být vše jasné, ale Jandačův tým se nevzdal. Kapitán Erat dal svůj první gól na turnaji, jenže ten nebyl po výzvě kanadské střídačky překvapivě uznán kvůli postavení clonícího Zohorny na hranici brankoviště.

Místo záblesku naděje přidal Wolski trefu na 6:2 pro Kanadu. Odpověděl po 63 vteřinách Červenka a zkoumalo se opět video. I když se zdálo, že puk zasáhl nad horní tyčkou, tentokrát se sudí u záznamu celé situace shodli na platnosti dosažené trefy.

Na celém turnaji skvěle hrající Červenka symbolicky uzavřel i účet zápasu v přesilovce, kterou český tým umocnil hrou bez brankáře. V té pak i pokračoval, kontaktní gól ale nepřišel. Odvetu za zápas ve skupině tak úspěšně zvládla Kanada a mohla i bez hráčů NHL slavit bronz.

Kanaďané získali již šestou olympijskou medaili od her v Albertville 1992, kde brali stříbro. Stejně si vedli dva roky poté v Lillehammeru. Až na vrchol došel zámořský tým v Salt Lake City 2002 a pak ve Vancouveru a v Soči. V Naganu 1998 byla Kanada čtvrtá, v Turíně 2006 až sedmá.

Hlasy po utkání českých hokejistů:

Josef Jandač (trenér ČR): "Rozhodla první třetina, kdy jsme dostali poměrně rychlé góly. Jak Kanada odskočila, tak si to pak už pohlídala, i když jsme dnes dali poměrně dost gólů, tak jsme jich také dost dostali. I když některé ty obdržené góly byly i trochu smolné, ale to se někdy tak stane. Jsme hodně zklamaní. Je jasné, že když chcete uspět v takovém utkání, tolik gólů nemůžete dostat. Když se ohlédnu za celým turnajem - jsme rádi, že jsme hráli do poslední chvíle o medaili. Mužstvo dřelo, kluci se vyždímali do posledních sil, Pavel Francouz v brance nás držel. To čtvrté místo je teď ale samozřejmě zklamáním."

Pavel Francouz (brankář ČR): "Před zápasem jsme se připravovali na to, že má Kanada silné předbrankové prostory. I když jsme se tam s nimi snažili svázat, hokejka tam byla volná a oni mohli změnit směr těch střel. I když výsledek vypadá hrozivě, myslím, že nevypovídá o obrazu hry. Při tom stavu už jsme pak museli hru otvírat a vznikala tam okénka. Musíte do toho jít na risk za takového stavu, Kanada toho ale využila. Bylo super hrát o medaile, ale čtvrté místo není žádný úspěch, na čtvrtého si nikdo nevzpomíná. Věřme, že každá prohra tohle mužstvo posouvá dál a jednou to třeba i zúročíme."

Martin Erat (kapitán ČR): "Dostali jsme dneska zbytečně moc gólů a v boji o medaile jich tolik dostat nesmíte. Celý zápas jsme odehráli, jak jsme mohli, ale bohužel se to zlomilo na druhou stranu. Oni dnes proměňovali své šance. Nemohu ale na žádného z kluků říct špatné slovo. Byla tady výborná parta, měli jsme šanci na medaili, je to škoda."

Jakub Nakládal (obránce): "Je to hodně hořké a mluví se o tom špatně. Turnaj jsme měli dobře rozjetý. Ale vůbec nic neznamená, že vyhrajete skupinu. Asi nás hodně lidí, možná včetně nás, vidělo někde ve finále nebo s medailí. Bohužel jsme zase nezvládli poslední dva zápasy, stejné to bylo na mistrovství světa v Minsku a v Praze. Těžko se hledají slova."

Petr Koukal (útočník): "Byly to zbytečné tři týdny. Čtvrté místo, úplně nejstupidnější věc na světě. Co k tomu mám dál říkat. Je to obrovská škoda. Každý jsme se nadřel a teď musíme koukat, jak Kanadě předávají medaile. Teď nebude na co vzpomínat. Pro spoustu z nás to byla poslední šance. Já v ní ani nikdy nedoufal. Přišla a měli jsme dva zápasy, stačilo jeden vyhrát a měli jsme olympijskou medaili. Nevyhráli jsme ani jeden."

Muži - o 3. místo:

ČR - Kanada 4:6 (1:3, 0:0, 3:3)

Branky a nahrávky: 10. M. Růžička (Červenka), 47. Jan Kovář (Horák, Řepík), 57. Červenka (Nakládal, Mertl), 58. Červenka (Horák, Mozík) - 9. Ebbett (Robinson, Gragnani), 10. Kelly (Goloubef, Klinkhammer), 16. D. Roy (Kozun, R. Bourque), 46. Ebbett (Kozun, Goloubef), 50. Kelly (Klinkhammer), 56. Wolski (Howden). Rozhodčí: Olenin (Rus.), Mayer - McIntyre (oba USA), Otmachov (Rus.). Vyloučení: 2:3. Využití: 1:1. Diváci: 4807.

ČR: Francouz - Nakládal, Polášek, Mozík, Kolář, Kundrátek, Jordán, O. Němec - Erat, Jan Kovář, D. Kubalík - M. Růžička, Mertl, Červenka - Radil, Koukal, T. Zohorna - Řepík, Horák, Birner - Vondrka. Trenéři: Josef Jandač, Jiří Kalous, Jaroslav Špaček a Václav Prospal.

Kanada: Poulin - Robinson, Ch. Lee, Noreau, Genoway, Goloubef, Gragnani, Stollery - Lapierre, O'Dell, Raymond - Kozun, D. Roy, R. Bourque - Thomas, Ebbett, Wolski - Vey, Kelly, Klinkhammer - Howden. Trenéři: Willie Desjardins, Dave King, Scott Walker a Craig Woodcroft.