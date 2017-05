Kolín n.R./Paříž - Čeští hokejoví reprezentanti dnes mají na mistrovství světa v Paříži volný den, přesto si v něm mohou zajistit postup do čtvrtfinále. Svěřence trenéra Josefa Jandače pošle do vyřazovací části šampionátu jakýkoli bodový zisk favorizované Kanady v odpoledním zápasu s Norskem.

Večer se v Paříži utká Francie se Slovinskem. Domácí tým už do play off postoupit nemůže, Slovinci hrají s jistotou posledního místa a sestupu do divize I.

Ve skupině A v Kolíně nad Rýnem jsou na programu zápasy Dánsko - Itálie a Rusko - Lotyšsko. Pokud Italové nezískají tři body, doprovodí Slovinsko do divize I. Jestliže však italský nováček zvítězí v normální hrací době, ocitne se ve velkém ohrožení sestupem slovenský tým.