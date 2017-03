Ústí nad Labem - Čeští fotbalisté ve svém prvním letošním zápase porazili Litvu 3:0. Premiérové přípravné utkání reprezentace v Ústí nad Labem rozhodli svěřenci trenéra Karla Jarolíma třemi góly až po přestávce a kompletním prostřídání sestavy. Ve 48. minutě proměnil penaltu Tomáš Hořava, v 64. minutě oslavil brankou debut v národním A-týmu Jakub Jankto a v 79. minutě uzavřel skóre Michael Krmenčík.

Češi se vítězně naladili na nedělní zápas v San Marinu, který bude pokračováním kvalifikace o postup na mistrovství světa v Rusku. Reprezentace teprve podruhé za posledních deset let vyhrála úvodní utkání kalendářního roku.

Češi byli od začátku střelecky aktivnější, první velkou šanci ale měla Litva. Lukša se v 16. minutě přes Nováka protlačil až před branku, gólman Vaclík však rychle vyběhl a střelu zblízka vyrazil.

Český tým se snažil o častou střelbu z dálky a dvakrát zpoza vápna zahrozil ve 28. minutě. Brankář Šetkus však vyrazil Daridovu umístěnou ránu i následnou Barákovu razantní střelu. Neprosadil se ani Škoda, který ve 36. minutě po centru zprava hlavičkoval nad.

Jarolím poslal do druhého poločasu novou jedenáctku a v ní byl i talentovaný Jankto. Domácím trvalo necelé tři minuty, než po pauze otevřeli skóre. Paulius ve vápně fauloval Krmenčíka a Hořava z penalty nezaváhal, když poslal míč do středu branky. V osmém utkání za národní tým si připsal třetí trefu.

V 55. minutě se dožadovali penalty i hosté, ale rozhodčí Bieri zůstal v klidu. Litevci po hodině hry sedmkrát vystřídali a čtyři minuty poté podruhé inkasovali. Jankto se protáhl po levé straně a křížnou střelou s pomocí tyče překonal hostujícího gólmana. Záložník Udine tak svou premiéru v reprezentačním A-týmu oslavil brankou.

Domácí měli zápas před téměř čtyřmi tisícovkami diváků pevně pod kontrolou a jedenáct minut před koncem přidali ještě třetí trefu. Čelůstka hlavičkou po centru přiťukl na Krmenčíka, ten se na malém vápně uvolnil a zblízka vstřelil svůj druhý reprezentační gól.

Skórovat pak mohl podruhé Hořava, ale litevský brankář jeho technickou střelu vyrazil. Nic to však nemohlo změnit na tom, že český celek dohrával ve velké pohodě a ovládl šestý ze sedmi vzájemných duelů. Pod trenérem Jarolímem se reprezentanti dočkali třetí výhry a ze sedmi zápasů pod jeho vedením prohráli jen v Německu 0:3.

Hlasy po utkání:

Karel Jarolím (trenér ČR): "Potěšilo mě, že jsme dokázali v druhém poločase vstřelit branky. Byly tam slušné pasáže i v první půli, ale chvíli nám trvalo, než jsme se dostali do tempa. Ve finále jsme situace neřešily úplně nejlíp. Několikrát jsme měli laciné ztráty ve středu hřiště a Litevci se dostali k nebezpečným situacím. V druhé půli se to zlepšilo. Určitě nám pomohlo, že jsme vstřelili rychlou branku. Kluky, kteří šli do druhé půle, to uklidnilo a myslím, že to bylo vidět i na dalším průběhu. Ti, co nastoupili v druhé půli, se mi zdáli trochu živější a možná měli i větší motivaci. Nakonec to vyjádřili gólově. Už dopředu jsem avizoval, a kluci to věděli, že ti, co dnes nastoupili v první půli, nemusí všichni hrát od začátku v San Marinu. Věřím, že na San Marino vybereme správnou sestavu."

Michael Krmenčík (útočník ČR): "Je to docela velký výsledek. Trenér chtěl, abychom se všichni rozehráli a fotbal nás bavil. Trenér nám hned říkal, že nastoupíme ve dvou sestavách. Nám to i vyhovovalo a nikomu to nevadilo. Obě jedenáctky začaly stejně. My jsme jim akorát dali rychlý gól. Litevci navíc byli oproti nám trochu unavenější, což nám vyhovovalo. Pak to Kuba Jankto krásně trefil, já přidal třetí a už jsem to dohráli. Teď je hlavní se připravit na San Marino a vyhrát. Nic jiného než vítězství totiž nebereme."

Ondřej Čelůstka (obránce ČR): "Góly se nerodily lehce, nebylo to jednoduché utkání. Hlavně v prvním poločase to bylo vidět. Ale kdyby první jedenáctka dala branku, taky by se jí hrálo líp a třeba by pak přidala i další. Povedlo se to až nám, takže jsem rád, že jsme vyhráli a ještě lidi viděli góly. Při třetím gólu jsem dostal perfektní balon od Pepy Hušbauera. Míč všechny přeletěl a snažil jsem se ho jen co nejlíp umístit dovnitř na Krmiho, který využil toho, že je robustní. Parádně si hodil míč na prsa a dal gól."

Jakub Jankto (záložník ČR): "Vybojoval jsem balon a šli jsme dva na dva. Já to vzal na sebe, hodil jsem si to z pravé na levou a křížem jsem vystřelil. Já mám na tyto první zápasy docela štěstí. V Udine i jednadvacítce jsem hned při prvním startu dal gól, takže jsem si dnes docela věřil. Dobře jsem si sedl i s klukama v kabině a jsem moc rád, že nám to vyšlo i výsledkově. Mně gól určitě pomůže v sebevědomí. První poločas byl kombinačně lepší, ale fotbal rozhodují góly a ty nám tam padaly. Také jsme ukázali hezké akce a mohli jsme dát i více branek než ty tři."

ČR - Litva 3:0 (0:0)

Branky: 48. Hořava z pen., 65. Jankto, 79. Krmenčík. Rozhodčí: Bieri - Zgraggen, Heiniger (všichni Švýc.). ŽK: Matulevičius (Litva). Diváci: 3959.

ČR:

I. poločas: Vaclík - Gebre Selassie, Sivok, Brabec, Novák - Darida, Barák - Krejčí, Dočkal, Zmrhal - Škoda.

II. poločas: Koubek - Čelůstka, Kalas, Suchý, Hloušek - Hušbauer, Mareš - Sýkora, Hořava, Jankto - Krmenčík. Trenér: Jarolím.

Litva: Šetkus (46. Zubas) - Vaitkunas (46. Borovskij), A. Klimavičius (61. Mikuckis), L. Klimavičius (61. Kijanskas), Slavickas (46. Baravykas) - Lukša (61. Černych), Kuklys (46. Verbickas), Paulius (61. Žulpa), Slivka (61. Eliošius), Grigaravičius (61. Novikovas) - Matulevičius (61. Valskis). Trenér: Jankauskas.