Dauhá - Čeští fotbalisté vyhráli miniturnaj v Dauhá, kde po Islandu porazili i domácí Katar 1:0. Jediný gól dnešního utkání dal v 15. minutě po rohovém kopu Antonín Barák.

Česká reprezentace si připsala čtvrtou výhru za sebou, což se jí povedlo poprvé po třech letech a teprve podruhé za posledních deset let.

Katar sice předváděl zajímavé akce a nebyl odevzdaným soupeřem, ale čeští hráči uspěli i se třemi nováčky v sestavě.

Trenér Jarolím udělal v zahajovací sestavě devět změn oproti středeční výhře nad Islandem a dal šanci nováčkům Coufalovi, Houskovi a Simičovi. V úvodu utkání bylo patrné, že se nová sestava sehrává a byli to Katařané, kdo byl více u míče. Poměrně dobře kombinovali, ale česká obrana je do šancí nepouštěla.

Naopak hosté udeřili z první nebezpečné situace. Bořil vybojoval rohový kop, který zahrál Hušbauer. Míč propadl ve vápně k Barákovi, který měl čas si míč zpracovat a levačkou poslat k tyči. Vstřelil tak svůj pátý gól v sedmi zápasech za národní tým.

Češi pak převzali kontrolu hry a bez problémů drželi vedení. Zvýšit mohl z přímého kopu Hušbauer, ale zamířil jen do středu branky na připraveného gólmana. Ve 37. minutě byl blízko prvnímu reprezentačnímu gólu Falta, který však svou střelu opřel pouze do břevna.

V závěru poločasu začali Katařané zlobit a dostali se k několika nepříjemným závarům. Aktivitu si přenesli i do druhé půle, kdy už začali výrazně ohrožovat Pavlenku. Český brankář se musel vytáhnout zejména proti hlavičce Muizze Alího, následně ho prověřil i Haidus. A do dobré pozice se dostal také Muhammad, ale pálil jen nad.

Blízko zvýšení náskoku byl v 66. minutě opět Barák, který po Kopicově nahrávce pálil do šibenice, ale brankář Šíb míč vytáhl.

V 70. minutě Katar dokonce vyrovnal, ale gól střídajícího Hasana po centru z přímého kopu sudí pro ofsajd neuznali. Po Hrubého chybě ve středu hřiště běžel sám na Pavlenku Alí, branku však netrefil. Češi už pak pozorně bránili a výhru uhájili.

Hlasy po utkání:

Karel Jarolím (trenér ČR): "Nadřeli jsme se. Už před zápasem jsem varoval, že je nesmíme podcenit. Ti hráči umí kopat, jsou podle mě dobře vedení, fungují spolu. Navíc jsou zvyklí na tyto klimatické podmínky. Byla to velká dřina. Střídali jsme lepší momenty s horšími. Na můj vkus tam bylo hodně nevynucených chyb, z čehož pramenily protiútoky soupeře. V tomto složení tým nastoupil poprvé. V podstatě spolu jednou trénoval a byl bych bláhový, kdybych si myslel, že to bude promazané. Výsledek určitě předčil obraz hry. Hraje se to na výsledek, což se podařilo. To samozřejmě těší, ale co se týče herního obrazu, je na čem dělat. Nasbírali jsme zde cenné zkušenosti. Zvláštně kluci z ligy, kterých dnes nastoupilo hodně."

Stefan Simič (obránce ČR): "První start za národní tým pro mě znamená hodně. Že jsem nastoupil za reprezentaci České republiky, to je nejvíc, co mě zatím v kariéře potkalo. Není nic víc, než reprezentovat svou zemi. Katar nebyl lehký soupeř. Nastoupili velmi aktivně. Ale nepřekvapili mě, protože jsme je viděli na videu. Hodně toho ukázali a věřím, že mají velice světlou budoucnost. Mně se jejich styl líbil. Atakovali, byli nepříjemní. Ale fotbal se hraje na vítězství a to máme my."

Vladimír Coufal (obránce ČR): "Fantazie. Výhra 1:0, vzadu čisté konto, celkem slušný výkon, lepší vstup do reprezentace jsem si asi nemohl přát. Katar byl fantastický soupeř. Troufl bych si říct, že daleko lépe vybavený technicky než Island. První doteky jim chodily přesně tam, kam chtěli, věděli o sobě, nebyli snad ani zpocení. I když si kdekdo řekne 'nějaký Katar', ale já myslel, že tady hrajeme s nějakou katarskou Barcelonou. Dobře kombinovali, utahali nás, ale neměli úplně vyložené šance, spíš náznaky, které pramenily z našich chyb a ztrát ve středu hřiště. Naštěstí jsme to vzadu dobře drželi. Musím říct, že jsme to dvojutkání v Dauhá zvládli dobře. Nepropadli jsme herně v žádném utkání a zvládli jsme to výsledkově."

Jiří Pavlenka (brankář ČR): "Věděli jsme, že nás nečeká nic jednoduchého. Mají španělského kouče, hrají technický fotbal a v zápase svou kvalitu dokazovali. Ve druhé půli nás trochu přitlačili, což jsme nečekali. Spíše jsme si mysleli, že fyzicky odejdou, a odešli jsme my. Oni pak měli víc šancí. Klima pro ně bylo jednoduší než pro nás, protože dnes bylo mnohem víc dusno než ve středu. Na některých hráčích bylo vidět, že už síly nemají, hlavně kluci na krajích, kde nejvíce běhají. Gól jsme ale nedostali, takže můžeme být spokojení. Štěstí jsme měli jen při tom gólu z ofsajdu, který podle mě ofsajdem asi byl."

Katar - ČR 0:1 (0:1)

Branka: 15. Barák. Rozhodčí: Kasimov - Usmanov, Gajnullin (všichni Uzb.). ŽK: Madibú, Afíf - Barák. Diváci: 3000.

Katar: Šíb - Chadar, Hišam, Alí Muchtár, Sálim (67. Hasan) - Muhammad (76. Muntari), Madibú, Búdiaf, Afíf - Haidus, Muizz Alí. Trenér: Sánchez.

ČR: Pavlenka - Coufal, Kalas, Simič, Bořil - Hušbauer (62. Frýdek), Barák (74. Souček) - Sýkora (46. Kopic), Houska (46. Hrubý), Falta (62. Jankto) - Kliment (46. Šural). Trenér: Jarolím.