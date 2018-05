Praha/Laa an der Thaya (Rakousko) - Čeští fotbaloví reprezentanti se dnes z Prahy přesunuli do Rakouska. V městečku Laa an der Thaya je čeká týdenní soustředění, v jehož rámci odehrají dva přípravné zápasy s účastníky mistrovství světa Austrálií a Nigérií.

Zatímco na drtivou většinu zahraničních akcí cestuje reprezentace letadlem, do šestitisícového města poblíž českých hranic, které je známé termálními prameny, odjel národní tým dopoledne autobusem. Po třech a půl hodinách dorazilo mužstvo do hotelu, kde hráče přivítalo několik sběratelů podpisů.

"Cesta proběhla absolutně bez problémů. Měli jsme trošku strach z dálnice na Brno, ale naštěstí jsme se nezastavili ani jednou," uvedl v tiskové zprávě brankář Tomáš Vaclík.

Hotel je součástí rozsáhlého wellness resortu, hráči tak budou moci během pobytu využívat bazény a řadu dalších relaxačních zón. "Hotel působí velmi útulně, v dalších dnech budeme mít v rámci regenerace možnost vyzkoušet také vyhlášené termální prameny. Byl jsem připraven, že využiju němčinu, ale vzhledem k blízkosti hranic je většina personálu z Čech. Takže se cítíme opravdu jako doma," doplnil Vaclík.

Vpodvečer bude mít národní tým v Rakousku první trénink. Všech 22 hráčů je zdravotně v pořádku včetně útočníka Patrika Schicka, který minulý týden dostal injekci do svalu.

V pátek reprezentanti odehrají první zápas s Austrálií a příští středu je čeká souboj s Nigérií. Český celek na rozdíl od soupeřů na světový šampionát nepostoupil a chystá se na podzimní start nové soutěže Ligy národů.