Peking - Česká fotbalová reprezentace se v březnu příštího roku zúčastní turnaje v čínském Nan-ningu. Na China Cupu budou startovat také domácí tým, Wales a Uruguay. Na tiskové konferenci v Pekingu o tom dnes informovali zástupci čínské fotbalové asociace.

Turnaj se bude hrát od 22. do 26. března. "Zapadá do reprezentačního termínu FIFA, což znamená, že všechny týmy mohou získat množství bodů do žebříčku, takže postaví co nejsilnější výběry," uvedl sportovní ředitel čínské asociace Čchi Ťün podle agentury Reuters.

Pro domácí reprezentaci vedenou slavným italským koučem Marcellem Lippim bude turnaj součástí přípravy na mistrovství Asie, které budou hostit začátkem roku 2019 Spojené arabské emiráty. "China Cup umožní našemu národnímu týmu další konfrontaci s předními zahraničními celky a fanoušci budou mít příležitost užít si špičkový fotbal na domácí půdě," prohlásil funkcionář.

Uruguay si startem na turnaji zpestří přípravu na mistrovství světa v Rusku. Ostatní účastníci se na šampionát v příštím roce neprobojovali.

Program turnaje zatím není znám. S čínskou reprezentací se čeští fotbalisté dosud neutkali. S Uruguayí hráli v éře samostatné republiky dvakrát v roce 1997 na Poháru FIFA, kde jí podlehli ve skupině a pak ji zdolali v souboji o třetí místo. S Walesem se střetli naposledy před deseti lety (0:0), ve třech dosavadních duelech s ním neprohráli.

"Zatím není jisté, kdy se bude losovat. Určitě je lákadlem Uruguay, kterou bychom si normálně museli přivést jako soupeře pro přípravu, což by bylo finančně nákladné. Takže ta by byla trhákem. Uvidíme, koho nám los přisoudí," řekl generální sekretář FAČR Rudolf Řepka českým novinářům v Kataru, kde se nyní národní tým připravuje.

China Cup se uskuteční podruhé. První ročník letos v lednu vyhráli fotbalisté Chile, kteří porazili ve finále Island 1:0. V utkání o třetí místo vyhrála Čína nad Chorvatskem na penalty.

"V minulosti jsme sledovali i jiné turnaje v Číně a vždy velmi dobře obsazené a zdálo se nám téměř nemožné se jich zúčastnit. Ale nyní se to podařilo. Svou měrou k tomu přispěl i čínský partner českého národního týmu CEFC," prohlásil Řepka.

"Je to zřejmě poslední možnost, jak vyrazit na podobné dvojutkání takhle daleko v zahraničí. Až odstartuje Liga národů, tak se takhle daleko nedostaneme. Je to investice do budoucna, aby hráči poznali i herní styl týmů mimo Evropu. Není to o financích, spíše cílíme na to, aby to hráčům přineslo cenné zkušenosti, které pak v budoucnu budeme moci zužitkovat v Lize národů a kvalifikaci," dodal český funkcionář.