Baku - Čeští fotbalisté porazili v kvalifikaci mistrovství světa Ázerbájdžán 2:1 a ukončili sérii tří zápasů bez vítězství. O výhře výběru trenéra Karla Jarolíma, který už byl stejně jako domácí bez šance na postup, rozhodli Jan Kopic s Antonínem Barákem. Za domácí vyrovnal z diskutabilní penalty Afran Ismajlov.

Reprezentace se díky vítězství posunula na třetí místo ve skupině C o dva body před dnešního soupeře a s největší pravděpodobností odvrátila hrozbu historicky nejhoršího umístění v kvalifikaci. V posledním kole Češi přivítají v neděli v Plzni beznadějně poslední San Marino, zatímco Ázerbájdžán čekají mistři světa Němci.

Hosté nastoupili s brankářem Jiřím Pavlenkou, který se v základní sestavě objevil poprvé. Nahradil Tomáše Vaclíka, jenž se podepsal pod oba góly inkasované v Severním Irsku, kde Češi definitivně přišli o šanci na postup. V záloze dostali šanci Josef Hušbauer s Kopicem a vykartovaného stopera Kalase nahradil Jakub Brabec.

Do první šance se dostal už v páté minutě Krmenčík, ale mladoboleslavský brankář Kamran Agajev si s jeho nedůraznou hlavičkou poradil. V 18. minutě zahrozili domácí, když se po rychlém přenesení hry dostal do dobré příležitosti Nazarov. Příliš dlouho ale váhal se zakončením a nakonec vystřelil jen do boční sítě.

Český tým i domácí předváděli v prvním poločase podobně nezáživnou hru, ale hosté alespoň dokázali zahrozit. Ve 30. minutě Jankto netrefil odkrytou branku a vzápětí si s jeho nebezpečnou technickou střelou poradil Agajev. O pět minut později už se Jarolímovi svěřenci ujali vedení - z dorážky se o to postaral Kopic.

Také po přestávce zahrozil jako první Krmenčík, ale v dobré pozici hlavičkoval těsně vedle. Trest přišel v 55. minutě, kdy po rychlém protiútoku odpískal rozhodčí penaltu po zákroku Marka Suchého na Ruslana Gurbanova. Pokutový kop proměnil Afran Ismajlov, ale podle televizních záběrů jeho spoluhráč pád velmi pravděpodobně nasimuloval.

Křivdu však čeští hráči nemuseli cítit příliš dlouho, protože v 66. minutě si po rohovém kopu vzali vedení zpět. Barák zamířil hlavou přesně do horního rohu a vylepšil si skvělou bilanci v národním týmu, ve kterém záložník Udine nastřílel ve čtyřech zápasech čtyři branky.

V 70. minutě mohlo být vyrovnáno. Před Pavlenku se sám dostal Šejdajev, ale debutant v české základní sestavě se blýskl skvělým zákrokem a dorážce poté zabránil pohotovým skluzem Brabec. Chvíli nato mohl přidat pojistku Vladimír Darida, ale místo přihrávky Janktovi před prázdnou branku sám střílel a Agajev ho vychytal.

Hlasy po utkání (zdroj: ČT Sport):

Karel Jarolím (trenér ČR): "Zbytečně jsme si zápas zdramatizovali. Soupeř se dostal do několika brejků, na které jsme se upozorňovali. Pramenilo to z laciných ztrát. Jsme na začátku nové cesty, kádr by se měl stabilizovat. Brali jsme to tak, že se připravujeme na další cyklus."

Marek Suchý (obránce ČR): "Bylo to napínavé až do konce. Ale předvedli jsme dobrý výkon a mohli jsme vstřelit branek víc a mít klid. Pak to bylo nahoru dolů. Na konci jsme se snažili zatáhnout, abychom chodili do brejků. Věděl jsem, že to penalta není, takže to pro mě byl šok, když to sudí písknul. Ale uvědomil jsem si, že mám kartu, tak jsme šel raději pryč. Snažil jsem se to hodit za hlavu, ale je to těžké, když víte, že to penalta nebyla. Jsme rádi, že jsme to zvládli a vyhráli. Bude záležet na trenérovi, jak to bude stavět, ale snad je na čem stavět."

Antonín Barák (záložník ČR): "Jsem hlavně rád, že jsme vyhráli. Bylo vidět, že hodně chceme. Na hřišti jsme odvedli velký kus práce. Náš výkon byl velmi slušný, byli jsme silní na míči, jen tam byly nevynucené chyby. Ale bylo to i tím, že soupeř byl nepříjemný. Ale já jsem spokojený. I po vyrovnání jsem věřil, že vyhrajeme, že další gól dáme. Národní dres je největší motivace, jakou hráč může mít. Neumím si představit, že by někdo šel na hřiště bez motivace. Hrozně nás mrzí, že se kvalifikace nepovedla, ale musíme se připravit na další kvalifikační cyklus a věřím, že budeme silnější, protože jsme nabrali cenné zkušenosti."

Jan Kopic (záložník ČR): "Byl to docela dobrý zápas. Měli jsme dost útočných akcí, mohli jsme dát i více gólů. Kdybychom využili více šancí, tak asi soupeř odpadne, pak ale přišla penalta a oni srovnali. Naštěstí jsme to zase zvrátili na svou stranu. Vyhráli jsme 2:1 a je to pozitivní. Každé vítězství povzbudí a od tohoto zápasu se musíme odrazit. Musíme pokračovat v takových výkonech a nabírat sebevědomí."

Jiří Pavlenka (brankář ČR): "Při penaltě mi chyběl kousek, bohužel jsem čekal moc dlouho a už jsem na to nedosáhl. Zkomplikovali jsme si utkání sami. Kdybychom proměnili šance, tak dohráváme v klidu. Problém pro mě byl, že jsem v 15. minutě přišel o hlas, tak jsem musel zápas oddirigovat chraplákem."

Skupina C:

Ázerbájdžán - ČR 1:2 (0:1)

Branky: 55. Ismajlov z pen. - 35. Kopic, 66. Barák. Rozhodčí: Millot - Pacelli, Jouannaud (všichni Fr.). ŽK: Suchý, Hušbauer, Barák (všichni ČR).

Ázerbájdžán: K. Agajev - Mirzabekov, B. Gusejnov, Sadygov, Pašajev - Ismajlov, D. Gusejnov (79. Madatov), Almeida, Amirgulijev, Nazarov (65. Garajev) - Gurbanov (62. Šejdajev). Trenér: Prosinečki.

ČR: Pavlenka - Kadeřábek, Suchý, Brabec, Bořil - Kopic, Hušbauer, Barák, Darida (78. Souček), Jankto - Krmenčík (89. Kliment). Trenér: Jarolím.

1. Německo 8 8 0 0 35:2 24 2. Severní Irsko 8 6 1 1 16:2 19 3. ČR 9 3 3 3 12:10 12 4. Ázerbájdžán 9 3 1 5 9:14 10 5. Norsko 8 2 1 5 8:16 7 6. San Marino 8 0 0 8 2:38 0