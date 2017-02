Hochfilzen (Rakousko) - Smíšená štafeta ve složení Eva Puskarčíková, Gabriela Koukalová, Ondřej Moravec a Michal Krčmář obsadila v úvodním závodu biatlonového mistrovství světa v Hochfilzenu sedmé místo. České kvarteto nabralo velkou ztrátu už na prvním úseku, kdy Puskarčíková musela na dvě trestná kola a předala Koukalové až na 21. místě. Pro zlato si dojeli Němci před obhájci zlata Francouzi a Ruskem.

"Ve finále není sedmé místo, vzhledem k tomu, že jsme po prvním úseku byli vzadu, vůbec špatné," konstatoval šéftrenér Ondřej Rybář. "Když se podíváme na výsledek, máme dvě trestná kola, jsou za námi Norové a naši závoďáci ukázali, že do špičky patří. Závod ještě dokázali pro diváka krásně zdramatizovat," doplnil.

České medailové naděje poklesly hned na úvodním úseku, na němž tradiční první členku smíšené štafety Veroniku Vítkovou nahradila debutantka Puskarčíková. Ta zvládla střelbu vleže bezchybně, ale položka vestoje se jí vůbec nepovedla a musela na dvě trestná kola. "Těžko říct, co se stalo, ale možná mě rozhodilo, že jsem nedala jednu dvě rány, a pak jsem to neustála. Trochu se mi rozklepaly kolena," řekla Puskarčíková.

Rybář měl dojem, že náhradní náboje střílela příliš rychle a měla rány více kontrolovat. "Mně přišlo, že čím déle tam stojím, tím více se klepu, takže to pro mě bylo lepší, čím rychleji odstřílet, tím líp, protože jsem cítila každou ránu. Mrzí mě to, že jsem to takhle pokazila," řekla Puskarčíková.

"Ona byla malinko nervózní, ale čekal bych spíš problém vleže. Evik umí rychlou nulu na pět, ale občas se jí povede i tohle," řekl kouč žen Zdeněk Vítek.

Úřadující vítězka Světového poháru Koukalová pak výborným výkonem vytáhla český tým o třináct míst na osmou pozici. "Já jsem si říkala jediný: že zase pojedu děsnou hranu a že musím jet do takřka bezvědomí. Nechala jsem tam úplně všechno, i to, na co jsem neměla. Je mi moc líto Evičky," řekla Koukalová.

Moravec družstvo dokonce vrátil do hry o medaile a Krčmářovi předal na pátém místě v kontaktu s průběžně třetí Francií a čtvrtým Ruskem. Český finišman celkově třikrát dobíjel a v cílové rovince pak o píď prohrál souboj o šesté místo se Švédem Fredrikem Lindströmem.

"Rozhodovalo, kdo tam najel první, a byl to on. Pak, ať jsem dělal, co jsem dělal, už jsem na něj neměl," řekl Krčmář. Litoval, že musel na střelnici třikrát dobíjet a neudržel se ve hře o cenné kovy. "Nevím, co jsem tam vymýšlel. Strašně mě to mrzí a štve mě, že jsem nedokázal českému týmu pomoct. Sedmé místo neurazí, nenadchne, ale je to takový standardní normální výsledek," konstatoval Krčmář.

Češi, kteří byli v roce 2015 ve smíšené štafetě mistry světa, si tak pohoršili o jednu příčku oproti loňskému šampionátu v Oslu.

Německou štafetu dovezl s náskokem 2,2 sekundy do cíle Simon Schempp, jenž si mohl vzhledem k náskoku dovolit v závěru zvolnit. V souboji o stříbro v cílové rovince porazil lídr Světového poháru Martin Fourcade ke své velké radosti Rusa Antona Šipulina. Hvězdný Francouz aktivně vystupující proti dopingu pak při slavnostním vyhlášení demonstrativně opustil stupně vítězů, když na ně přišli Rusové.

Fourcade získal 21. medaili z mistrovství světa, čímž vyrovnal bilanci Nora Emila Hegleho Svendsena na druhém místě historického pořadí. Více cenných kovů má jen norská legenda Ole Einar Björndalen (44).

Na čtvrté místo z druhé pozice po třetí předávce klesli Italové, před Česko se ještě dostala na páté místo Ukrajina. Krčmář finišoval s odstupem 41,9 sekundy.

Šampionát pokračuje v pátek sprintem žen.

Mistrovství světa v biatlonu v Hochfilzenu (Rakousko):

Smíšená štafeta: 1. Německo (Hinzová, Dahlmeierová, Peiffer, Schempp) 1:09:06,4 (0 trest. okruhů + 7 dobíjení), 2. Francie (Chevalierová, Dorinová Habertová, Fillon Maillet, M. Fourcade) -2,2 (1+8), 3. Rusko (Podčufarovová, Akimovová, Loginov, Šipulin) -3,2 (0+4), 4. Itálie -28,7 (0+6), 5. Ukrajina -35,6 (0+8), 6. Švédsko -41,6 (0+8), 7. ČR (Puskarčíková, Koukalová, Moravec, Krčmář) -41,9 (2+9), 8. Norsko -46,2 (2+10), 9. Rakousko -1:20,2 (1+8), 10. Finsko -1:38,9 (0+9).