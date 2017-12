Brno - Hokejisté Komety Brno prohráli v odvetě čtvrtfinále Ligy mistrů doma s finským celkem JYP Jyväskylä 3:5 a cesta českého šampiona v soutěži skončila, protože v prvním utkání remizoval ve Finsku 3:3. O výsledku rozhodla úvodní třetina, kterou Kometa prohrála 0:3 a výsledek už nezvrátila.

"Sami si klademe otázku, co se s námi v první třetině dělo. Byl to takový kolaps, kdy nám najednou nešla hlava, vůbec jsme nebyli v zápase. Soupeř dával branky, měl další šance. My jsme nebyli schopni to zastavit," řekl novinářům po utkání trenér Komety Kamil Pokorný.

Brňané přitom nastoupili v nejsilnější možné sestavě. Chyběli v ní pouze reprezentanti Ondřej Němec s Martinem Eratem a zranění Tomáš Malec, Jan Hruška, Marcel Haščák, Lukáš Nahodil a Radim Zohorna.

Vývoj utkání ovládli hned od úvodních minut agresivněji a důrazněji hrající hosté, kteří pohotově trestali hrubé chyby soupeře v defenzívě. Skóre otevřel už v šesté minutě Immonen, kterému nechali domácí zadáci komfortní prostor před brankářem Čiliakem k dorážce. I když se Kometa snažila hrát otevřenou partii, většinu útočných akcí nedotáhla do koncovky.

Případné vyhlídky Brňanů na postup do semifinále dostaly vážnou trhlinu po dalších dvou rychlých brankách soupeře v rozmezí pouhých 121 sekund. Nejprve ve 14. minutě nedůslednost domácích zadáků potrestal Puustinen a vzápětí při zakládání útoku Vincour nahrál kotouč přímo na hůl Kolehmainenovi, který sólový protiútok zakončil třetí brankou.

"Musíme se fanouškům omluvit za první třetinu. Finové nás přehrávali úplně ve všem. My jsme se nedokázali dostat k puku, nehráli jsme v útočném pásmu," uvedl útočník Komety Martin Nečas.

Ve druhé třetině hokejisté Jyväskylä částečně polevili ze svého počátečního nasazení. Kometa srovnala se svým soupeřem krok, zpřesnila hru v defenzívě, střelecky se ale prosadila až ve 39. minutě. Při přesilovce zaznamenal první branku Horký.

"Od druhé třetiny jsme začali hrát, stáhli jsme hru na tři formace a udělali jsme z odvety dramatický zápas. Ale bohužel první třetina nás stála postup," poznamenal útočník Komety Tomáš Vincour.

I když v úvodu závěrečné třetiny vrátil hostům tříbrankový náskok Nättinen, Kometa nerezignovala. Naději na zvrat vykřesal v 50. minutě přesnou střelou Nečas. O čtyři minuty později při přesilovce snížil na rozdíl jediného gólu Tomáš Svoboda. Kometa se v závěrečných dvou minutách ještě pokusila při hře bez brankáře vyrovnat. Sedmnáct sekund před koncem ale Yonkman střelou do opuštěné branky potvrdil definitivně postup Jyväskylä do semifinále.

"Po kontaktním gólu jsme udělali ze zápasu drama. Pomohli nám i diváci. Kdyby nějaká střela prošla, mohli jsme pomýšlet na prodloužení. Ale vyřazení je trestem za první třetinu," dodal Pokorný.

Hokejová Liga mistrů - čtvrtfinále play off, odveta:

HC Kometa Brno - JYP Jyväskylä 3:5 (0:3, 1:0, 2:2)

Branky a nahrávky: 39. Horký (H. Zohorna), 50. Nečas (Horký), 56. T. Svoboda (Nečas, Krejčík) - 6. J. Immonen (Tuppurainen, Nättinen), 14. Puustinen (Suomela, Turkulainen), 15. Kolehmainen, 48. Nättinen (J. Immonen, Tuppurainen), 60. Yonkman (J. Immonen). Rozhodčí: Stano (SR), Piechaczek (Něm.) - Špůr, Hynek (oba ČR). Vyloučení: 2:5. Využití: 2:0. Diváci: 4116. První zápas 3:3, postoupilo Jyväskylä.

Sestavy:

Brno: Čiliak - Krejčík, Gulaši, Vágner, Barinka, Bartejs, Štencel, M. Furch - Vincour, L. Čermák, Zaťovič - H. Zohorna, Nečas, Mallet - Horký, Süss, Mlynář - T. Svoboda, Dočekal, Plášek - Gajarský. Trenéři: L. Zábranský st., Pokorný, Haken.

Jyväskylä: Olkinuora - Vainio, Kalteva, Mäenpää, Kuukka, J. Jokinen, O. Ikonen, Yonkman - Nättinen, J. Immonen, Tuppurainen - Miklík, Kanninen, Louhivaara - Puustinen, Suomela, Turkulainen - Rooba, Straka, Kolehmainen - Sund. Trenéři: Virtanen, Ahvenjärvi, Konttinen a Turunen.