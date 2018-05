Praha - Kajakáři budou největšími českými nadějemi na domácím mistrovství Evropy ve vodním slalomu, které se uskuteční od pátku do neděle na kanále v pražské Troji. Reprezentovat budou úřadující mistr světa Ondřej Tunka, stříbrný medailista z loňského MS a vítěz uplynulého ročníku Světového poháru Vít Přindiš a bronzový olympijský medailista z Ria Jiří Prskavec.

Životní sezonu loni prožil devětadvacetiletý Přindiš, který před ME bojoval se zraněním zad. Minulý týden ve středu se mu při protahování v posilovně zablokovala bederní páteř a musel na kapačky. Od neděle zkouší trénovat a zatím záda drží. "Nebylo to vůbec příjemné. Ale je to skoro lepší, než to bylo, než se to stalo. Včera jsem to zkoušel na tréninku víc naplno a šlo to," řekl na dnešní tiskové konferenci.

Tunka loni v Pau překvapil ziskem světového titulu a je tváří evropského šampionátu, natáčel třeba propagační spot. "Když jsme natáčeli tu pozvánku, tak to byla hrozně zajímavá zkušenost. Z toho, že jsem tváří, vůbec nadšený nejsem, protože se na sebe nerad dívám," prohlásil.

Na mistrovství Evropy se tradičně daří pětadvacetiletému Prskavcovi, který už má tři kontinentální tituly a loni získal na šampionátu v Tacenu bronz. V nominačních závodech vybojoval jediné zbylé volné místo v reprezentaci, v níž už díky medailím z MS byli Tunka s Přindišem.

Stejně jako ostatní čeští kajakáři bude patřit ke kandidátům na nejvyšší příčky. "Před dvaceti lety byl táta doma na Evropě čtvrtý a já se mu vždycky snažím vyrovnat, ideálně ho porazit, takže cíl je skončit výš než on," poznamenal.

Stříbro z Tacenu bude obhajovat dvacetiletá kanoistka Tereza Fišerová, která druhou pozici zopakovala na MS v Pau. "Cítím se dobře jako před minulou sezonou. Budu se snažit navázat na úspěchy z minulého roku. Ale nedávám si žádné umístění, kterého bych přesně chtěla dosáhnout," řekla.

Obhajoba bronzové medaile a zároveň velké loučení čeká v Praze deblkanoisty Jonáše Kašpara s Markem Šindlerem. Kvůli úpadku této kategorie po jejím vyřazení z olympijského programu se totiž rozhodli po sezoně ukončit kariéru. A na MS už deblkanoisté závodit nebudou.

Tři ze čtyř tuzemských nominačních závodů vyhrála kajakářka Kateřina Kudějová, mistryně světa z roku 2015. Před evropským šampionátem si ale nechce dávat žádné konkrétní cíle. Také proto, že měla zdravotní problémy. "Bojovala jsem s různými nemocemi a letos mě postihla strašná alergie. Asi měsíc a půl jsem kašlala, bylo to těžší. Ale už jsem se toho zbavila, je to v pohodě," uvedla.

V Praze nebude na kajaku závodit ani jedna členka rodiny Hilgertových. Dvojnásobná olympijská vítězka Štěpánka před touto sezonou ukončila profesionální kariéru, její neteř Amálie se na rozdíl od loňska do seniorské reprezentace nedostala. Vedle Kudějové si místo zajistily Barbora Valíková a Veronika Vojtová.

Na startu naopak nebude chybět šestačtyřicetiletá slovenská kajakářka Elena Kaliská, která vyhrála v Česku mistrovství Evropy před dvaceti lety. Tehdy se závodilo v Roudnici nad Labem. "Jsou to časy, na které velmi ráda vzpomínám. Snažím se udržet mezi elitou, není to jednoduché. Je to pro mě velká výzva ukázat, že pořád patřím mezi kvalitní závodnice," řekla někdejší dlouholetá rivalka Štěpánky Hilgertové.

Na ME jsou přihlášeny více než dvě stovky závodníků z 27 zemí. Program začne v pátek kvalifikacemi. O medaile se pojede o víkendu.