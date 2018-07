Brno - Zástupce náčelníka českých speleologických záchranářů Mojmír Záviška věří, že se podaří zachránit všech 12 chlapců i jejich trenéra, kteří před dvěma týdny zůstali uvěznění v thajském komplexu jeskyní. Řekl to ČTK v reakci na to, že se dnes záchranářům a potápěčům podařilo dostat ven první čtyři chlapce. Podle Závišky záchranný tým využil toho, že opadla voda a je málo zatopených míst. Uvězněná skupina zůstala asi čtyři kilometry od vchodu do jeskyně, některé její části jsou pod vodou.

Záchranáři včetně potápěčů dnes dostali ven první čtyři hochy. Evakuace bude pokračovat za dalších deset hodin, které záchranáři potřebují na přípravu. "Věřím, že se dostanou ven všichni. U prvního z nich je to nejtěžší, protože u něj se to vždycky přece jen zkouší. Jakmile se to povedlo, najde se způsob a je daná cesta, tým už je sehraný a ví, co má dělat," uvedl Záviška.

Čeští speleologové byli k možnosti vyvést chlapce ven pomocí potápění skeptičtí, protože se podle nich dobrý jeskyní potápěč trénuje několik let, voda je kalná, v jeskyni je tma a proplouvá se těžkým a někdy úzkým terénem. Podle Závišky však záchranářský tým využil toho, že opadla voda. "Co jsem slyšel, už je tam snad jen jedno místo, kde je potřeba se potopit. V tom kratším potápěcím úseku měly děti potápěčskou masku," uvedl Záviška.

V pracích by pokračoval i přes noc, protože v jeskyních je tam stále tma. "Je ale otázkou, kolik je tam potápěčů, kteří jsou schopní to provést. Pokud potřebují 10 hodin na přípravu, svědčí to o tom, že je tam velmi úzký tým těch nejlepších, kteří provedli jednu záchrannou akci a potřebují se vyspat a odpočinout si, aby mohli provést další akci. Nelze riskovat zdraví a život, navíc když už tam jeden smutný případ byl," připomněl Záviška úmrtí jednoho z potápěčů. Muž jako dobrovolník přepravoval dětem a trenérovi kyslík a na zpáteční cestě pod vodou ztratil vědomí. Podle Závišky je nutné, aby šel do akce záchranář ve stoprocentní kondici.

Skupina dvanácti chlapců byla spolu s jejich fotbalovým trenérem v jeskyni uvězněna od 23. června. Chlapci jsou ve věku mezi 11 a 16 lety, jejich trenérovi je 25. Evakuace začala dnes ráno kvůli hrozbě dalších dešťů a obavám, že se v jeskyni opět zvýší hladina vody. O tom, kdo bude evakuován jako první, rozhodl podle thajských zdrojů australský lékař a zároveň potápěč, který je na místě. Kritériem byla kondice dětí, ty nejoslabenější měly jít jako první.

Česko nabídlo pomoc při záchraně a v pátek vyslalo do Thajska dva hasiče, aby na místě posoudili situaci. Thajská strana uvedla, že zatím pomoc z ČR nevyužije.