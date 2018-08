Praha - Český řidič kamionu Martin Kučera, který minulý týden přežil pád mostu v Itálii a má tři zlomená žebra, chce co nejdřív zase řídit. Za jeho přežitím stála spousta náhod, řekl dnes novinářům na briefingu po propuštění z Thomayerovy nemocnice. Po mostě jel poprvé v životě, zavedla ho tam navigace.

Kučera jezdí s kamionem od roku 1995. Nehodu už zažil, neštěstí v Itálii ale podle něj s řízením nemělo nic společného. "Byl to zásah shůry," řekl.

Za svým přežitím vidí řadu náhod, především to, že byl připoutaný a řídil nejnovější typ kamionu se zesílenými sloupky. Zachránilo ho podle jeho slov také to, že náklad papíru stáhl kamion z mostu tak, že dopadl zadem. "Spousta drobností se spojila, není to jedna jediná věc, která rozhodla, měl jsem kliku," řekl. Datum 14. srpna teď považuje za své druhé datum narození a Janov za své druhé rodiště. Od toho dne také přestal kouřit.

Záznam videopřenosu z TK řidiče Martina Kučery:

Přes most jel poprvé v životě. "Já vždycky odbočoval nahoru na Alessandrii a pak na A7, tentokrát mě navigace hnala tamtudy. Tak jsem si říkal, podívám se v Janově na přístav, na letiště," uvedl. Před Janovem si udělal hodinovou bezpečnostní pauzu. "Kdybych dělal jen povinných 45 minut, tak jsem projel," dodal.

Celou dobu po zřícení vozu byl při vědomí a rukou mával z kabiny na záchranáře, aby věděli, že je naživu. "Čekali jsme asi 20 minut na hasiče než přijeli s těžkou technikou a začali mě vyprošťovat. Řezali mě pásy jak jsem visel vzhůru nohama. Ani mě nenapadlo, že bych mohl spadnou ze 45 metrů. To jsem zjistil až na internetu," dodal řidič.

Kamion spadl před týdnem v úterý z výšky 45 metrů z Morandiho mostu na frekventované dálnici na severu Itálie poté, co se část mostu zřítila. Při neštěstí zemřelo 43 lidí. Český řidič byl propuštěn z nemocnice v italském Janově v úterý. Večer dorazil sanitkou do nemocnice v Praze, kde se podrobil dalším vyšetřením.

Zodpovědnost za pád mostu má určit vyšetřování, tragédie však způsobila v Itálii obrovskou vlnu rozhořčení, která se obrátila proti vládním úřadům i provozovateli dálnice, firmě Autostrade per l'Italia. Její představitelé ale jakoukoli vinu na neštěstí odmítli, vláda však už zahájila řízení s cílem odebrat firmě koncesi. Italská vláda plánuje po pádu dálničního mostu v Janově zevrubné kontroly veřejných staveb po celé zemi. Kontroly se budou týkat silnic, mostů, ale i veřejných budov, jako jsou například úřady či školy.