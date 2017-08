Londýn - Český rekordman Tomáš Staněk si při premiéře ve finále mistrovství světa zvykal na zbrusu nové koule i na jiný kruh, než na kterém se házela kvalifikace. Věděl, že v Londýně byla medaile blízko. Utekla mu o pět centimetrů, takže zatím nedokázal ocenit čtvrté místo jako úspěch.

Šestadvacetiletý Staněk do finále velké soutěže poprvé postoupil na březnovém halovém mistrovství Evropy, kde z toho bylo stříbro. Druhým nejlepším Evropanem byl i tentokrát, ale stačilo to jen na čtvrtou příčku. Ta měla pro českého rekordmana hořkou příchuť. "Je to čtvrté místo na světě, to zase tak špatné není, ale sám vím, na co jsem měl. Trenér to ví taky. Bolí, když to neprodáte," řekl svěřenec někdejšího úspěšného koulaře Petra Stehlíka.

Finále na velkých soutěžích má svá specifika. Koulaři závodili dva dny za sebou. Staněk i jeho soupeři si navíc museli rychle zvykat na zbrusu nové náčiní. "Byla to taková alchymie. Házíte s úplně novými koulemi. Jedinou svoji měl Joe Kovacs, kterou jsem od druhých pokusů bral. Nanesl jsem si magnézko na krk i na kouli a uklouzla mi. Pak jsem si magnézko nedával a doufal jsem, že neuklouzne," popisoval zatím nejúspěšnější český reprezentant na MS.

Vymlouvat se na to ale nechtěl. "To je velká akce, na to si musím zvyknout. Moje chyba, že jsem se netrefil," poznamenal. Možná rozhodovaly detaily. "Byly tam malé nuance. Možná stačilo zaklonit hlavu a bylo by to tam, jsou to takové technické nedokonalosti a co to udělá," uvažoval.

Věří, že postupem času nevděčnou bramborovou příčku stráví a uvědomí si, že je to vlastně úspěch. "Hodit dvakrát po sobě takové výkony, pokud si dobře vzpomínám, snad žádný Čech nehodil na velké akci takhle daleko. Dřív jsem většinou nepostoupil z kvalifikace, i když jsem na to měl. Aspoň mám to čtvrté místo. Je to určitě motivace do další práce, abych házel stabilněji," doplnil.

Věděl, že mu k cennému kovu chybí pět centimetrů, ale nenechával se tím ovlivnit. "Spíš jsem se soustředil na to, co mám udělat. Ale samozřejmě jsem věděl, že na takovéto metry se nemůžu v kruhu flákat, musel jsem to rozjíždět. Bohužel možná až moc rychle, pak jsem kouli nepředběhl, nenajela mi na prsty. Kvůli tomu jsem se netrefil," popisoval.

Kouč mu radil, aby se na ostatní neohlížel. "Abych to vzal na sebe, že to uletí ke 22. Měl pravdu, bohužel jsem to nedokázal," řekl Staněk. Po Londýnu se chystá na závod ve Varšavě a finále Diamantové ligy v Bruselu. "Bolí to hodně, asi i nějaký čas bolet bude. Ale musí se jet dál," doplnil zklamaný koulař.