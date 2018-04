New York - Český hokejový obránce Roman Polák z Toronta se nedostal do finální tříčlenné nominace na Mastertonovu trofej, jež se v NHL uděluje za vytrvalost, sportovního ducha a oddanost hokeji. Cenu získá buď útočník Brian Boyle z New Jersey, brankář Roberto Luongo z Floridy, nebo další útočník Jordan Staal z Caroliny.

Třiatřicetiletému Boyleovi byla v létě na začátku kempu New Jersey diagnostikována chronická myeloidní leukémie, ale už 1. listopadu se vrátil do sestavy Devils. V prvních 25 zápasech dal 10 branek a základní část NHL zakončil s bilancí 23 bodů za 13 gólů a 10 přihrávek z 69 duelů.

O šest let starší Luongo se vyrovnal se zraněním třísel a dlouho držel Floridu ve hře o play off. Po dvouměsíční absenci se vrátil 17. února vychytal z 13 zápasů devět vítězství a měl v tomto období průměr 2,44 branky na zápas a úspěšnost zákroků 92,8 procenta.

Devětadvacetiletý Staal se musel vyrovnat s rodinnou tragédií. Na konci února jeho žena Heather porodila mrtvou dceru Hannah. Už předtím Staal s manželkou od doktorů věděli, že má vrozenou vadu, a marně doufali v zázrak. Stall se po třízápasové absenci vrátil do sestavy Hurricanes. Ve své z osobního hlediska nejtěžší sezoně v kariéře nasbíral v 79 zápasech 46 bodů za 19 branek a 27 asistencí.

Polák byl jediným Čechem v širší nominaci. Na Mastertonovu trofej nominují hokejoví novináři zástupce z každého týmu NHL. Jediným českým držitelem této ceny je Jaromír Jágr, jenž ji dostal v roce 2016 po úspěšné sezoně na Floridě.

Jednatřicetiletý Polák se dokázal vrátit po vážném zranění nohy z loňského play off a znovu si vybojoval místo v základní sestavě slavného kanadského klubu.

Loni v dubnu utrpěl ostravský rodák zlomeninu nohy, kterou mu lékaři museli spravit 13 šrouby. Po sezoně mu navíc v Torontu vypršela smlouva a nebylo jisté, zda vzhledem k dlouhé rehabilitaci dokáže přesvědčit vedení Maple Leafs o tom, že si zaslouží nový kontrakt.

Nakonec skutečně koncem října podepsal roční smlouvu a postupně se propracoval zpět do sestavy Toronta. V této sezoně zatím odehrál 49 zápasů, v kterých vstřelil dva góly a připsal si devět asistencí.