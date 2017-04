Brno - Vychovat další české golfisty na úrovni současné jedničky Kláry Spilkové je jedním z cílů České golfové federace (ČGF) v nejbližších letech. Kromě toho zaměřuje velké úsilí k získání nových členů. Proto byla spuštěna druhá řada projektu "Se školou na golf" se zaměřením na široké spektrum mládeže od mateřských škol až po vysokoškolské studenty. Vedení ČGF věří, že se touto cestou podaří najít další budoucí české olympioniky.

"Naším cílem je doplnit světovou špičku tak, abychom v ní měli vedle Spilkové a Mrůzka minimálně dva další hráče. Nadějněji vypadá situace mezi juniorkami, kde má několik hráček k tomuto cíli slibně nakročeno," uvedl na tiskové konferenci v Brně prezident ČGF Zdeněk Kodejš a loňský rok označil výsledkově za nejlepší v historii českého golfu.

"Doufám, že v tomto trendu budeme pokračovat. K výsledkům Spilkové se hlásíme, je to ale hlavně úspěch jejího týmu. V Maroku ukázala, že se s ní musí ve světě počítat," dodal Kodejš.

Českým fanouškům by se měla Spilková představit od 20. do 23. července, kdy by se měl hrát turnaj Tipsport Golf Masters, který je přesunutý z Dýšiny na Čeladnou.

Další prioritou ČGF je vylepšit komunikaci a nalákat na hřiště více hráčů. Dlouhodobě se nedaří českému golfu sejmout nálepku zbohatlického sportu. "Pokoušíme se vymazat z mysli lidí, že je golf složitý a pro většinu z nich nepřístupný sport. Neslibujeme koncepci s velkými projekty. Naším cílem je drobná mravenčí práce," poznamenal viceprezident ČGF Juraj Werner.

Problém vidí i v tom, jak golfu dodat více popularity. "Pokud bych popularitu přirovnal ke stupnici na teploměru, tak se většinou začíná na nule. My však startujeme na mínus patnácti stupních. Možností ke zlepšení máme dostatek," tvrdí Werner. Hodně si slibuje od obnovení akce "Hraj golf" a také od zapojení ČGF do celosvětové akce zapojení žen do golfu.

Termínový kalendář českého golfu má opět několik vrcholů včetně účasti nejlepších amatérů na evropských šampionátech jednotlivců i týmů. Přínosem bude profesionální turnaj druhé ženské ligy LET Access Series, který bude koncem června ČGF pořádat poprvé.

"Od tohoto turnaje si slibujeme, že do něj zapojíme velké množství amatérek. Budou mít skvělé srovnání s profesionální scénou a poznají, jak na tom výkonnostně jsou. Dalším vrcholem domácí sezony bude mistrovství republiky na rány v srpnu na Kunětické hoře," uvedl předseda sportovně technické komise ČGF Aleš Libecajt.