Praha - Český fotbal po nezdarech v předkolech evropských pohárů v tomto týdnu klesl v žebříčku koeficientu UEFA na třináctou příčku za Rakousko a navíc mu hrozí další pád. Pokud zbývající české kluby letos v pohárech nezaberou, v ohrožení jsou i dvě místa v předkolech Ligy mistrů, pokud by Česko kleslo až na šestnáctou pozici.

V tomto týdnu prožily české celky pohárové fiasko. Slavia sice postoupila přes BATE Borisov, ale na jeho hřišti prohrála. Prohrály navíc i Plzeň, Sparta a Mladá Boleslav, přičemž Sparta a Mladá Boleslav v pohárové Evropě končí. A Zlín, který má jistou účast v základní skupině Evropské ligy, se zatím do bojů nezapojil.

Celkem si tak český fotbal připsal zatím pouhých 4,5 bodu, z toho tři zaznamenala Boleslav díky postupu z 2. předkola EL přes Shamrock. Naopak Sparta nepřidala ani bod. Koeficient však dělí body počtem účastníků z jednotlivých zemí, což znamená pěti českými kluby. Výsledkem je pouhých 0,9 bodu do koeficientu, což je nejmenší číslo z předních 33 lig Evropy.

Před Česko se tak v žebříčku, který rozhoduje o nasazování do pohárů v sezoně 2019/20, těsně dostalo Rakousko. A navíc se nepříjemně přiblížili Švýcaři a Řekové. Vzhledem k vysokému odpočtu českého fotbalu v příští sezoně jsou nebezpečím i Chorvaté a Dánové, kteří budou odečítat výrazně méně, a tak na ně Češi aktuálně mají náskok jen něco těsně přes dva body.

Výraznou vzpruhou by tak byl postup Slavie do základní skupiny Ligy mistrů, který automaticky přináší bonus čtyř bodů. Za postup do hlavní fáze Evropské ligy je garantované minimum dvou bodů. Za výhru ve skupinách jsou pak další dva body a za remízu jeden bod.

Pětiletý žebříček národních koeficientů UEFA (po 3. předkole LM a EL):

Pořadí Země 2013/14 2014/15 2015/16 2016/17 2017/18 Celkem 1. Španělsko 23,000 20,214 23,928 20,142 1,928 89,212 2. Německo 14,714 15,857 16,428 14,571 1,857 63,427 3. Anglie 16,785 13,571 14,250 14,928 2,571 62,105 4. Itálie 14,166 19,000 11,500 14,250 1,666 60,582 5. Francie 8,500 10,916 11,083 14,416 1,916 46,831 6. Rusko 10,416 9,666 11,500 9,200 1,800 42,582 7. Portugalsko 9,916 9,083 10,500 8,083 1,833 39,415 8. Belgie 6,400 9,600 7,400 12,500 1,100 37,000 9. Ukrajina 7,833 10,000 9,800 5,500 1,400 34,533 10. Turecko 6,700 6,000 6,600 9,700 1,500 30,500 11. Nizozemsko 5,916 6,083 5,750 9,100 1,500 28,349 12. Rakousko 7,800 4,125 3,800 7,375 2,625 25,725 13. ČR 8,000 3,875 7,300 5,500 0,900 25,575 14. Švýcarsko 7,200 6,900 5,300 4,300 1,300 25,000 15. Řecko 6,100 6,200 5,400 5,800 1,400 24,900 16. Chorvatsko 4,375 6,875 4,500 5,125 3,250 24,125 17. Dánsko 3,800 2,900 5,500 8,500 3,125 23,825 18. Polsko 3,125 4,750 5,500 3,875 2,625 19,875 19. Izrael 5,750 1,375 2,250 6,750 3,500 19,625 20. Rumunsko 6,875 5,125 2,250 3,300 1,000 18,550

České koeficienty v jednotlivých sezonách:

2016/17 - 5,500

2015/16 - 7,300

2014/15 - 3,875

2013/14 - 8,000

2012/13 - 8,500

2011/12 - 5,250

2010/11 - 3,500

2009/10 - 4,100

2008/09 - 2,375

2007/08 - 5,125

2006/07 - 5,750

2005/06 - 4,625

2004/05 - 2,875

2003/04 - 7,375

2002/03 - 6,200

2001/02 - 5,500

2000/01 - 6,000

1999/00 - 8,000

1998/99 - 2,250

1997/98 - 6,500

1996/97 - 4,666

1995/96 - 12,000

1994/95 - 4,000

1993/94 - 1,000