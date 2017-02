Praha - Export tuzemských firem dosáhl loni rekordních 3,97 bilionu korun, co je meziročně o 2,3 procenta více. Dovoz se v přeshraničním pojetí snížil o 0,2 procenta. Závislost české ekonomiky na exportu do zemí Evropské unie loni dál mírně rostla, mířilo tam 83,6 procenta tuzemského vývozu. Vyplývá to z údajů Českého statistického úřadu.

Export do Německa stoupl o tři procenta, do Rakouska o 6,4 procenta. Do Francie se vyvezlo o 3,9 procenta zboží víc. Naopak vývoz do Ruska klesl o zhruba pět procent a na Slovensko o 4,2 procenta.

Hlavním obchodním partnerem ČR zůstalo Německo s podílem 32 procent na celkovém vývozu. Hodnota exportu tam dosáhla 1,29 bilionu korun. Na Slovensko se vyvezlo zboží za 333 miliard korun.

Rekordní export byl dosažen v tzv. přeshraničním pojetí zahraničního obchodu, které vypovídá o fyzickém pohybu zboží přes hranice bez ohledu na to, zda se uskuteční obchod mezi českými a zahraničními subjekty. Tyto údaje jsou mezinárodně srovnatelné a mohou sloužit jako indikátor vývoje hodnoty obchodu.

Naproti tomu národní pojetí zahraničního obchodu vypovídá o vývozní a dovozní výkonnosti české ekonomiky, tedy i o obchodní bilanci zahraničního obchodu ČR. Sleduje skutečný obchod se mezi českými a zahraničními subjekty.

Hodnota českého vývozu:

rok 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 Export v mld. Kč 3973 3889 3629 3175 3073 2879 2533 2139 2474

rok 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 Export v mld. Kč 2479 2144 1868 1723 1371 1254 1268 1121 909

zdroj: ČSÚ

Přebytek zahraničního obchodu ČR loni vzrostl na 183,9 mld. Kč Bilance zahraničního obchodu skončila loni přebytkem 183,9 miliardy Kč, byl tak o 52,9 miliardy korun vyšší než v roce 2015. Uvedl to dnes Český statistický úřad. Vývoz v národním pojetí se loni meziročně zvýšil o 1,4 procenta, naopak dovoz klesl o 0,2 procenta. Za prosinec vykázal zahraniční obchod schodek pět miliard korun, což byl v meziročním srovnání o 3,8 miliardy horší výsledek. Export se v prosinci zvýšil meziročně o 1,2 procenta na 247,6 miliardy Kč. Import vzrostl o 2,7 procenta na 252,6 miliardy korun. Obchod s členskými zeměmi Evropské unie vykázal za prosinec přebytek 33,1 miliardy korun, což představovalo meziroční pokles o 0,7 miliardy. Schodek obchodu se státy mimo unii vzrostl o 4,2 miliardy na 36,3 miliardy korun. Prosincový výsledek českého zahraničního obchodu negativně ovlivnil zejména meziroční pokles přebytku obchodu se stroji a dopravními prostředky o čtyři miliardy korun. Roli sehrálo také prohloubení deficitu u minerálních paliv o 2,1 miliardy Kč. "Příznivě na celkovou bilanci působilo snížení záporného salda obchodu s chemickými výrobky o 0,7 miliardy Kč a polotovary a materiály o 0,6 miliardy Kč," uvedli statistici. Pozitivně se podle nich projevilo také zvýšení přebytku bilance surovin o 0,7 miliardy korun.