Londýn - České tenistky se v 1. kole příštího ročníku Fed Cupu utkají doma s Rumunkami, takže mohou narazit na aktuální světovou jedničku Simonu Halepovou. Zápas se bude hrát 9. a 10. února 2019 a svěřenkyně kapitána Petra Pály do něj mohou jít v roli obhájkyň titulu, pokud vyhrají listopadové finále s Američankami. Nově mohou týmy nasadit do hry pět hráček místo současných čtyř.

Češky byly při dnešním losu v Londýně nejvýše nasazeným týmem. Vedle Rumunska mohly narazit na Belgii, Německo a Austrálii. Desetinásobné vítězky ženské týmové soutěže se nakonec utkají s Rumunkami, které v roce 2016 v Kluži porazily 3:2. "Není to úplně ten los, který bych si přál. Bude to velká výzva. Je to tým, který má momentální světovou jedničku a další spoustu hráček ve stovce. Ale ať nastoupíme v jakékoli sestavě, tak taky budeme těžký soupeř pro Rumunsko," uvedl pro česká média kapitán Pála.

Za výhodu považuje domácí prostředí, které měli poprvé v historii oba finalisté zajištěné pro první zápas následujícího ročníku bez ohledu na to, kde se konal poslední vzájemný duel s daným soupeřem. "Věřím, že to bude ten rozdíl. Holky hrají před domácím publikem dobře a rády. Kvůli tomu jsem si přál Austrálii, protože za normálních okolností bychom s ní hráli venku, což bych nechtěl," poznamenal kapitán.

Hrdinkou posledního vzájemného zápasu byla Karolína Plíšková, která tehdy v utkání 1. kola získala dva a půl bodu. Ve dvouhře porazila Halepovou i Moniku Niculescuovou a po boku Barbory Strýcové přispěla k triumfu v rozhodující čtyřhře.

Petra Kvitová tehdy obě své dvouhry prohrála a pamatuje si, že v Rumunsku to nebylo vůbec snadné utkání. "Rumunky jsou snad nejtěžší soupeř, jakého jsme mohly dostat. Nejen proto, že mají úřadující světovou jedničku, i když dnes pochopitelně nevíme, jestli Simona bude, či nebude hrát. Výborné jsou i další hráčky, mají výbornou čtyřhru," komentovala dnešní los.

Aktuálně druhou nejvýše postavenou Rumunkou ve světovém žebříčku je Mihaela Buzarnescuová, které patří 24. příčka. V první stovce jsou ještě další čtyři Rumunky. Češky by se měly opírat o Kvitovou a Karolínu Plíškovou, které jsou v elitní světové desítce. Obě ale mají s Halepovou zápornou vzájemnou bilanci. Ve stovce je dalších pět českých tenistek.

V případném semifinále, které bude na programu 20. a 21. dubna, by se Češky utkaly s vítězkami duelu mezi Belgií a Francií. V každém případě by hrály znovu doma.

Češky od roku 2011 získaly pět fedcupových titulů. Letos jsou ve finále pošesté za posledních osm let. Do boje o titul současná silná generace nepostoupila jen v roce 2013 a loni. Všechna finále od roku 2011 české tenistky vyhrály.

Los tenisového Fed Cupu 2019: Světová skupina I: 1. kolo (9. a 10. února): ČR - Rumunsko, Belgie - Francie, Německo - Bělorusko, USA - Austrálie. Další termíny: Semifinále: 20. a 21. dubna, finále: 10. a 11. listopadu. Světová skupina II: Švýcarsko - Itálie, Lotyšsko - Slovensko, Japonsko - Španělsko, Nizozemsko - Kanada.