Račice (Litoměřicko) - Český čtyřkajak možná pojede na mistrovství světa v Račicích s novou lodí. Dva kajaky, které by mohly být rychlejší než ten současný, otestuje na soustředění v italském Gavirate. Tam se posádka ve složení Jakub Špicar, Daniel Havel, Radek Šlouf a Jan Štěrba chystá odjet příští týden. Stráví tam dva týdny přípravy před světovým šampionátem, který se koná na konci srpna v Račicích.

Současný čtyřkajak je šest až sedm let starý, takže už není tak tvrdý a navíc utrpěl řadu šrámů při různých nehodách. V Itálii Češi vyzkouší jeden starší model a jeden úplně nový model, který vyšel předloni. Obě lodě jsou na pohled pevnější a mají trochu jiný tvar. "Mohlo by to v rychlé jízdě eliminovat pohyby. Mohla by rychleji vyjet na startu. Klasický kajak, když se rozjede do velké rychlosti, tak se mu zvedne špička. Tahle by měla být pořád co největší částí ve vodě," popisoval na dnešním setkání s novináři Havel rozdíl, který si od případné změny lodě slibují.

Pokud jim bude vyhovovat, několik týdnů do mistrovství světa na zvyknutí stačí. "Když sednem a jede to, tak na tom nemusíme najezdit nějakou spoustu kilometrů," poznamenal Špicar, jeden z letošních nováčků v posádce.

Z nedávného mistrovství Evropy v Plovdivu odjížděl český čtyřkajak trochu zklamaný, protože ani v jednom finále neodvedl optimální výkon a na pětistovce i na kilometru skončil čtvrtý. V závodě na 500 metrů, nově olympijské trati, se přitom v rozjížďce blýskl světovým rekordem. Ve finále byli čeští kajakáři možná přemotivovaní. "Udělali jsme si v hlavě podvědomě tlak. I tím, že se omílalo, že jsme zajeli světový rekord. Do budoucna musíme zachovat víc klidu. Medaile se rozdávají až po finále, za rozjížďku nám ji nikdo nedá," poznamenal Havel, majitel dvou bronzových olympijských medaili na 1000 metrů.

Zadák Štěrba, který také zůstal z úspěšné olympijské posádky, považuje starty nového čtyřkajaku ve Světovém poháru, kde získal dva bronzy, a na ME za cenné zkušenosti. Je rád, že pokaždé jela posádka ve stejném složení. "Těžko natrénujete zvládnutí závodního stresu. Proto jsem rád, že máme za sebou tuto zkušenost. Je tomu potřeba dát čas," řekl nejzkušenější člen posádky.

Pro rychlost čtyřkajaku je vedle individuálních schopností členů posádky důležitá také souhra. A to nejen ta, která je v závodě vidět nad hladinou. "V těch posádkách jde hrozně o souhru nohama. Na každý záběr šlapeme nohou. A když nedokážeme sehrát nohy, tak je to horší," popisoval druhý nováček v sestavě Šlouf.

Zda budou sehrané nohy a ruce členů čtyřkajaku tentokrát stačit na medaili, se v Račicích na MS ukáže od 24. do 27. srpna.