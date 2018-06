Obletět svět sám v letadle Cessna P210N OK-TGM chce ke stému výročí založení Československa letecký akrobat a někdejší náměstek ministra dopravy Roman Kramařík (na snímku z 20. června 2018). Na cestu se vydá z pražského letiště Točná 25. července a kvůli zadnímu větru chce letět směrem na východ přes Bělehrad, Perský záliv, Indii, Thajsko, Taiwan, Japonsko, Tichý oceán, USA, Azorské ostrovy a Velkou Británii zpátky do Česka. Návrat plánuje na 8. září, kdy by měl přistát v Praze Letňanech.

Praha - Obletět svět sám v letadle Cessna P210N OK-TGM chce ke stému výročí založení Československa letecký akrobat a někdejší náměstek ministra dopravy Roman Kramařík. Na cestu se vydá z pražského letiště Točná 25. července a kvůli zadnímu větru chce letět směrem na východ přes Bělehrad, Perský záliv, Indii, Thajsko, Taiwan, Japonsko, Tichý oceán, USA, Azorské ostrovy a Velkou Británii zpátky do Česka. Návrat plánuje na 8. září, kdy by měl přistát v Praze Letňanech. ČTK to dnes v tiskové zprávě sdělil Kramařík, podle kterého by jeho let měl být prvním samostatným obletem zeměkoule českým pilotem.

"Právě imatrikulace TGM (na letadle) mne přivedla na myšlenku uskutečnit při stoletém výročí vzniku ČSR oblet světa. Tak trochu pro osvětu, tak trochu z nostalgie, tak trochu z patriotismu. A abychom sobě i světu připomněli, že máme být na co hrdí. Nejen letecky," uvedl již dřív na webu projektu Kramařík, který svou cestu pojmenoval Mise okřídlený lev.

Během své cesty v jednomotorovém hornoplošníku má naplánován přelet tří kontinentů, tří oceánů a v kokpitu má strávit na 150 letových hodin. Právě přípravu považuje Kramařík na celém projektu za nejnáročnější. Mimo Evropu totiž potřebuje téměř všude k přeletu povolení, která je podle něj složité získat. "Na mnoha letištích také není možné doplnit palivo, protože motor OK-TGM nelétá na běžné palivo pro tryskové motory, ale na vysokooktanový a nízkoolovnatý letecký benzin. Do některých zastávek je nutné tento benzin zvlášť dopravovat," uvedl Kramařík.

Z hlediska samotného pilotování bude podle něj nejsložitější průlet přes Indii, kde má vrcholit jihozápadní monzun. Kramařík si proto naplánoval řadu zastávek, kde bude případně čekat na bezpečné počasí. Bez nebezpečí ale nebudou ani dlouhé přelety oceánů, kde podle něj nejsou žádná záložní letiště pro případ nějakého selhání.

Při svém putování chce aviatik současně mapovat české stopy ve světě a následně by o nich a o průběhu letu měla vyjít cestopisná kniha.