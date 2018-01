Lausanne (Švýcarsko) - Čeští fotbalisté se ve středu dozvědí soupeře v Lize národů. V Lausanne v poledne začne losování prvního ročníku nové soutěže, která nahradí přípravné zápasy reprezentací a bude hrát důležitou roli při nasazování do národních soutěží UEFA. Mělo by jim přát štěstí. Minimálně proto, že jejich skupinu bude losovat Vladimír Šmicer, přezdívaný Štístko.

"Nervozita není, spíše se těším. Pár losování jsem zažil třeba jako manažer reprezentace a to jsem byl nervóznější víc, protože se mě to přímo týkalo. Teď jen doufám, že nalosuji dobrou skupinu pro náš tým," řekl ČTK Šmicer před odletem do Lausanne, kde losování ve středu v poledne proběhne.

"Teď nejsem přímo zodpovědný za výsledky, jako když jsme s Michalem Bílkem vedli národní tým. Takže se spíše těším na tu atmosféru losu. Mám na UEFA pár známých, se kterými se po dlouhé době uvidím. Ale samozřejmě doufám, že budu mít šťastnou ruku," dodal osmdesátinásobný reprezentant a vicemistr Evropy z roku 1996.

České reprezentanty čeká Liga B pro 13. až 24. tým Evropy podle koeficientu UEFA. Svěřenci Karla Jarolíma v závěru poslední kvalifikace vybojovali 23. příčku a budou tak nasazeni ve třetím koši. Mají tak jistotu, že se vyhnou Severnímu Irsku, které nedokázali porazit v nedávné kvalifikaci MS, Dánsku a Turecku.

"Trenér Jarolím mi k tomu ještě nic neříkal. Já vlastně ani nevím, koho můžeme dostat. Zatím jsem k tomu vůbec nic nezjišťoval. Určitě se ale s trenérem do losu uvidíme, tak se ho zeptám, koho by si přál. Všechno budu zjišťovat až dnes večer a zítra před losem. Opravdu toho o té soutěži teď moc nevím," připustil Šmicer.

V prvním koši čeká Rakousko, Wales s hvězdným Garethem Balem, pořadatel letošního MS Rusko a bývalý federální partner Slovensko, se kterým jsou souboje vždy prestižní. Druhý koš dává na výběr mezi účastníkem letošního MS Švédskem, Ukrajinou, Irskem a Bosnou a Hercegovinou. Vzhledem k napjatým politickým vztahům se Rusko a Ukrajina nesmějí sejít v jedné skupině.

V Lausanne bude sledovat los i česká delegace a předsedou Fotbalové asociace ČR Martinem Malíkem, generálním sekretářem Rudolfem Řepkou, trenérem Karlem Jarolímem, manažerem národního týmu Jaromírem Šeterlem a tiskovým mluvčím Pavlem Pillárem.

Liga národů se bude hrát letos na podzim ve čtyřech úrovních podle dosavadní výkonnosti zemí. Los každou ze čtyř lig rozdělí do čtyř skupin. Každý z týmů tak bude mít dva až tři soupeře, s nimiž bude ve dvojutkáních bojovat o prvenství ve skupině. To přinese postup do vyšší ligy, poslední místo naopak bude znamenat sestup. Vítězové skupin první ligy si v červnu 2019 zahrají Final Four.

Nová soutěž UEFA zároveň bude dodatečnou kvalifikací na mistrovství Evropy 2020. Každá ze čtyř lig bude mít jedno účastnické místo, o které budou v březnu 2020 bojovat čtyři nejlepší týmy, které si postup nezajistí z běžné kvalifikace. Celkem 16 týmů se tak utká o čtyři zbylá místa na šampionátu. K tomu bude třeba vyhrát semifinále a finále.

Soutěž také začne nahrazovat žebříček UEFA při nasazování týmů do losování kvalifikací a šampionátů. "Liga národů je hrozně důležitá. Žebříček UEFA nyní mizí. Nyní jsme na 23. místě, a kam se posuneme, bude záležet na výsledcích v Lize národů. Každý bod a gól bude hodně důležitý," upozornil generální sekretář Řepka. "I když někdo vyhraje mistrovství Evropy, ale v Lize národů spadne do druhé ligy, tak v další kvalifikaci bude nasazený až ve druhém koši," dodal.

Češi tak potřebují ve své skupině skončit na prvním či druhém místě, aby při losování kvalifikace mistrovství Evropy byli v prosinci 2018 nasazeni ve druhém koši. V něm budou dva nejhorší celky z první ligy a osm nejlepších ve druhé lize. Pokud skončí ve skupině třetí, sestoupí do třetí ligy a zároveň spadnou do třetího koše, což jim výrazně sníží šance na postup na evropský šampionát.

Liga národů přináší také zajímavé finanční ohodnocení. Za účast v první lize je odměna 1,5 milionu eur, ve druhé milion, ve třetí 750 tisíc a ve čtvrté půl milionu eur. Celkové vítězství v jednotlivých skupinách přinese stejné částky. Týmy mimo první místa nedostanou nic navíc. Celkový šampion soutěže obdrží 4,5 milionu eur. Češi tak nyní mají jistý milion eur (asi 25,7 milionu korun), tuto částku mohou zdvojnásobit, pokud vyhrají skupinu.

Nasazení pro losování fotbalové Ligy národů:

--------

Liga A:

1. koš: Německo, Portugalsko, Belgie, Španělsko.

2. koš: Francie, Anglie, Švýcarsko, Itálie.

3. koš: Polsko, Island, Chorvatsko, Nizozemsko.

Liga B:

1. koš: Rakousko, Wales, Rusko, Slovensko.

2. koš: Švédsko, Ukrajina, Irsko, Bosna a Hercegovina.

3. koš: Severní Irsko, Dánsko, Česko, Turecko.

Liga C:

1. koš: Maďarsko, Rumunsko, Skotsko, Slovinsko.

2. koš: Řecko, Srbsko, Albánie, Norsko.

3. koš: Černá Hora, Izrael, Bulharsko, Finsko.

4. koš: Kypr, Estonsko, Litva.

Liga D:

1. koš: Ázerbájdžán, Makedonie, Bělorusko, Gruzie.

2. koš: Arménie, Lotyšsko, Faerské ostrovy, Lucembursko.

3. koš: Kazachstán, Moldavsko, Lichtenštejnsko, Malta.

4. koš: Andorra, Kosovo, San Marino, Gibraltar.

Termínová listina:

1. hrací den: 6. až 8. září 2018,

2. hrací den: 9. až 11. září 2018,

3. hrací den: 11. až 13. října 2018,

4. hrací den: 14. až 16. října 2018,

5. hrací den: 15. až 17. listopadu 2018,

6. hrací den: 18. až 20. listopadu 2018.

Semifinále (jen pro Ligu A): 5. a 6. června 2019.

Finále a o 3. místo (jen pro Ligu A): 9. června 2019.

Baráž o ME 2020 (pro čtyři nejlepší týmy z každé ligy, které nepostoupí z kvalifikace):

Los: 22. listopadu 2019.

Semifinále: 26. až 28. března 2020.

Finále: 29. až 31. března 2020.