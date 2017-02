Praha - Českou hrou roku 2016 se stal třetí díl světově úspěšné adventury Samorost od studia Amanita Design. Nejlepší hrou pro mobilní platformy byl vyhlášen Chameleon Run týmu Hyperbolic Magnetism. ČTK to dnes sdělili organizátoři soutěže.

Samorost 3 zvítězil ve třech kategoriích a stal se tak nejúspěšnější hrou minulého roku. Vedle hlavního ocenění za celkově nejlepší českou hru roku získal ceny za nejlepší hru pro PC a konzole a nejlepší audio doprovod.

"Studio Amanita Design dlouhodobě dokazuje svou kvalitu a patří mezi jedny z nejúspěšnějších českých vývojářských týmů, navzdory tomu, že nevyvíjí tituly pro tradiční herní publikum," uvedl předseda poroty České hry roku 2016 Martin Bach. Hry Samorost 3 se podle tvůrců prodalo celosvětově více než 300.000 kusů.

Hra Chameleon Run zaznamenala přes 400.000 prodaných kopií ve světě. Její tvůrci si z ankety odnesli titul Mobilní hra roku a ocenění za nejlepší herní design. Loni hra obdržel od firmy Apple prestižní Apple Design Award.

Kamionová simulace American Truck Simulator od SCS Software uspěla v kategorii Největší technologický přínos, cenu v kategorii Nejlepší vizuální stránka si odnesli tvůrci ze studia Paperash za netradiční logickou hru Dark Train. Nejlepší příběh měla podle porotců hra Brány Skeldalu 3: Sedm mágů od společnosti Napoleon Games.

Do Síně slávy českých her byly uvedeny tři legendy české herní vývojářské scény, František Fuka, Tomáš Rylek a Miroslav Fídler. Prosluli především v 80. letech jako autoři her pro osmibitové počítače ZX Spectrum a stáli tak u zrodu vývoje her v České republice.

Podle údajů organizátorů vzniklo v České republice loni 35 nových her, které si zahrálo více než deset milionů hráčů z celého světa. Celkem se v ČR věnuje hernímu vývoji více než 1100 herních vývojářů ve 47 aktivních týmech. České vývojářské firmy ročně podle odhadů expertů utrží okolo tří miliard korun.