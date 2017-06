Praha - Česko bude mít nový generální konzulát v Manchesteru, dnes to na návrh ministerstva zahraničí schválila vláda. Novinářům to řekl šéf diplomacie Lubomír Zaorálek (ČSSD). Důvodem pro posílení konzulárních služeb v Británii je podle jeho resortu vysoká poptávka způsobená mimo jiné větším zájmem o získání českého státního občanství. Na konzulátu by mělo pracovat sedm osob, náklady na jeho zřízení diplomacie odhadla na 10,6 milionu korun. Úřad zahájí činnost na začátku roku 2018.

Ve Spojeném království žije až 100.000 Čechů a ročně Británii navštíví dalších přibližně 300.000 lidí z ČR. Plné konzulární služby poskytuje ve Velké Británii pouze česká ambasáda v Londýně. "Jde zejména o pomoc při ztrátě cestovních dokladů, finančních prostředků, hospitalizace, zajištění návratu do ČR," uvedlo ministerstvo v návrhu. Na ambasádu se obracejí také lidé, kteří se stali oběťmi podvodných nabídek práce, trestných činů, nebo potřebují pomoct s komunikací s britskými úřady.

"Významně to souvisí s brexitem, protože už v této chvíli je tam ta konzulární práce přetížená. Celá řada lidí se snaží dávat si dohromady doklady, pasy a podobně v souvislosti s tou úplně nejistou budoucností," řekl novinářům Zaorálek. V okolí Manchesteru žijí desetitisíce Čechů, dodal.

V poslední době londýnská ambasáda zaznamenala také zvýšení počtu žádostí o občanství ČR. Tento trend souvisí podle české diplomacie s odchodem Británie z EU. "V souvislosti s výsledky referenda o vystoupení Spojeného království z EU lze sledovat nárůst požadavků jak samotných českých občanů, tak i potomků bývalých občanů ČR, kteří ve zvýšené míře projevují zájem o získání českého státního občanství," uvedlo ministerstvo. Konzulární oddělení velvyslanectví je v důsledku nárůstu přetížené a stává se terčem stížností.

Zřízení generálního konzulátu v Manchesteru, kde by podle návrhu pracovali dva diplomaté, tři administrativní pracovníci a dva místní zaměstnanci, by kromě konzulárních služeb mělo pomáhat také v oblasti ekonomické diplomacie. Británie je pro české firmy významným exportním trhem, podle objemu vývozu zaujímá 4. místo. Jednou z priorit české vlády pro jednání o vystoupení Londýna z EU je udržení silné obchodní vazby. Diplomatické zastoupení v Manchesteru k tomu podle předpokladů ministerstva pomůže.