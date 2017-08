Praha - Praha 1. srpna (ČTK) - Úterý bylo s 37,3 stupně naměřenými ve Staňkově na Domažlicku nejteplejším dnem roku v Česku, celorepublikový rekord ale odolal. Současné velmi vysoké teploty lákají více lidí na koupaliště, prudce roste zájem o klimatizace. Stoupá ale také počet požárů.

Místní teplotní rekordy v úterý padly, nebo byly vyrovnány na 35 ze 145 meteorologických stanic měřících přes 30 let. Odolal ale celorepublikový rekord naměřený v roce 1994, který činí 39,2 stupně. Vyplývá to z informací Českého hydrometeorologického ústavu.



Meteorologové předpovídali na úterý teploty dosahující až 38 stupňů. Nakonec se ale teplota dostala jen těsně nad 37 stupňů, a to pouze ve zmíněném Staňkově. Na dalších čtyřech místech s nejvyššími teplotami v republice již bylo o zhruba půl stupně méně než ve Staňkově. Dosud byl nejteplejším dnem letošního roku 22. červen. Tehdy bylo nejtepleji v Husinci-Řeži u Prahy s rovnými 36 stupni Celsia.



Některá města, jako například Brno či Zlín, kvůli vysokým teplotám začala s kropením ulic v centrech. Na počasí reagují také firmy, především pak ty, na jejichž provozech se pracuje při vysokých teplotách. Třeba zaměstnanci slezských hutí mají v době veder častější přestávky, střídají se v kratších intervalech a také jim firmy poskytují větší množství nápojů. Teplota v hutích v létě často vyšplhá až na 50 stupňů Celsia.



Úterní parný den přilákal více lidí na koupaliště, jejichž velká část není spokojena s první polovonou prázninové sezony. Příkladem je koupaliště Maškova zahrada v Turnově na Semilsku, jenž po slabém červenci překonalo loňský návštěvnický rekord, ten činil 3200 lidí.



V soušasných horkých dnech stoupá i počet požárů. Zatímco do soboty, kdy hasiči vyjížděli k 59 požárům, se jejich počet držel kolem průměru (51), od neděle už jejich počet roste. V neděli likvidovali hasiči 66 požárů a v pondělí 89. Vedle vysokých teplot stojí za jejich nárůstem lidská nedbalost a práce na polích. V úterý hasiči vyjížděli mimo jiné k požáru strniště se slámou do Stružince na Semilsku. Požár způsobily jiskry elektrického vedení, o které zavadil kombajn.



Vedra zvyšují spotřebu elektřiny. Domácnosti totiž ve větší míře využívají klimatizace nebo filtraci vody v bazénech. Proti zimnímu období je ale i tak spotřeba stále nízká. Výrazně roste také samotná poptávka po nástěnných klimatizacích mezi vlastníky bytů a rodinných domů. Podle odhadu společnosti Samsung má klimatizaci deset až 15 procent bytů a domů v ČR.



Vedra podle ČHMÚ večer vystřídají s příchodem studené fronty velmi silné bouřky, doprovázené velkými kroupami, nárazy větru a přívalovými srážkami. Nejohroženější je severozápad Čech. Ve středu však teploty zřejmě opět vyskočí nad třicítku, na jihovýchodě a východě bude podle meteorologů až 34 stupňů.