Hradec Králové - Českou republiku v noci na dnešek zasáhly mrazy, které na řadě stanic ustanovily nové rekordní hodnoty. Pěstitelé ovoce, zeleniny a vína začali ovšem sčítat další ztráty, které prohloubí propad z první jarní vlny mrazů z noci na 21. dubna. Vinaři škody odhadují na stovky milionů korun. Ovocnáři a zelináři budou mít finanční odhady škod později. Mráz se pohyboval několik stupňů pod nulou, na Kralovarsku však rtuť teploměru klesla až k minus deseti stupňům.

Na jižní Moravě způsobily dnešní mrazy ve vinohradech škody ve stovkách milionů korun. Podle prvních odhadů vinařů budou větší než při dubnových mrazech, řekl dnes ČTK výkonný ředitel Svazu vinařů Martin Půček. Nejvíc poškozené jsou některé oblasti Hodonínska. Dubnové škody na vinicích se podle vinařů vyšplhaly až na půl miliardy korun.

Dnešní mrazy odnesla hlavně mladá výsadba. Už vyrašené keře, které postihly dubnové mrazy, ještě obrazil. Podruhé to už ale zřejmě neudělá. V některých kotlinách dnes teploty klesly až k minus pěti stupňům. "Réva byla už vyrašená, takže náchylnost na mráz je velmi intenzivní. Obecně se dá říci, že réva v tomto stadiu vydrží teploty do minus jednoho stupně," uvedl Půček.

Mrazy poškodily na některých místech Česka také zeleninu, hlavně rané brambory a papriku, což zřejmě sníží výnosy. Na vyčíslení škod je ale brzy, řekl ČTK předseda Zelinářské unie Čech a Moravy Jaroslav Zeman. "Mráz teď ubližoval víc než ten předešlý. Zelenina je totiž daleko víc narostlá," uvedl.

Také podle předsedy Ovocnářské unie ČR Martina Ludvíka nízké teploty z noci na dnešek prohloubí v kvetoucích ovocných sadech škody z mrazů dubnových. Hrozí poničení jabloňových sadů, které jsou hlavním ovocným druhem v Česku. Dubnové mrazy poničily hlavně meruňky a broskve.

"Bohužel se potvrdilo to, co jsme říkali po dubnových mrazech, že mrazy budou hrozit až do května," posteskl si Ludvík. Přesnější odhady škod by ovocnáři mohli mít do konce května.

Podle moravských ovocnářů by letošní úroda ovoce mohla být po dnešní mrazivé noci na jižní Moravě ještě nižší než loni. Loni mrazy na Moravě zdecimovaly nejvíc meruňky. Jejich úroda bude podle ovocnářů chabá i letos. "Někde se nemusí urodit nic," varoval předseda Ovocnářské unie Moravy a Slezska Ivo Pokorný.

Na jižní Moravě ráno padly teplotní rekordy na deseti stanicích, které mají alespoň dvacetiletou řadu měření. Dosavadní minima byla většinou mírně na nulou, dnes mrzlo. Nejnižší teplota minus 3,2 stupně byla na stanici Tišnov, Hájek. Ve Zlínském kraji byly překonány teplotní rekordy na osmi stanicích, které měří alespoň dvacet let. Nejnižší teplota minus 3,7 stupně Celsia byla naměřena na stanici Hošťálková.

Mrzlo i v Moravskoslezském kraji, například v Rýmařově a Světlé Hoře na Bruntálsku klesla teplota na rekordních -4,8 stupně Celsia. V Olomouckém kraji naměřili meteorologové až dva stupně pod nulou. Rekordy padly v Šumperku, Jeseníku či v Bělotíně na Přerovsku. Mrazivou noc má za sebou i Ústecký kraj. V noci na dnešek mrzlo téměř v celém regionu, nula byla jen na Teplicku. Teploty klesaly většinou od minus jednoho do minus tří stupňů Celsia.