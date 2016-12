Praha - Český fotbal už má téměř jistotu, že v koeficientu UEFA udrží nynější 11. příčku, která by při současných podmínkách znamenala přímý postup do Ligy mistrů pro sezonu 2018/19. Dvanáctému Švýcarsku už totiž nezbyl v pohárech žádný účastník a třinácté Nizozemsko by potřebovalo mít oba své zástupce Alkmaar a Ajax ve finále Evropské ligy, aby smazalo více než čtyřbodovou ztrátu.

Český prapor držela hlavně Sparta, která nasbírala do koeficientu 10 bodů a jako jediná postoupila i do jarních bojů v Evropské lize. V posledním kole skupin zabrala i Plzeň a poprvé v sezoně zaznamenala vítězství, čímž si polepšila na 6,5 bodu. Stejně jako Liberec (7 bodů) ale ze soutěže vypadla.

Dvanácté Švýcarsko však přišlo o všechny své týmy v soutěžích, vypadly Basilej, Bern i Curych. Třinácté Nizozemsko má sice ve hře stále dva týmy, ale také ztrátu 4,3 bodu, kterou už bude mazat těžko.

Česká liga tak s velkou pravděpodobností udrží nejlepší umístění od roku 2004, kdy byla devátá. Potom následoval propad až na osmnáctou příčku a nyní pokračuje postupný vzestup. Historickým maximem je osmá příčka.

Aktuálně by 11. místo znamenalo, že by mistr ze sezony 2017/18 měl jistý postup do základní skupiny Ligy mistrů. Chystá se však revoluce v postupovém klíči, která nakonec může český fotbal o přímou účast v Lize mistrů připravit. Právě od sezony 2018/19 totiž přibudou v LM místa pro elitní ligy, což může snížit počet přímých postupů. Pravděpodobně se bude týkat jen prvních deseti zemí. UEFA má oznámit pozměněná pravidla do konce roku.

Český šampion by se ale mohl přímo kvalifikovat do hlavní fáze Ligy mistrů už pro příští ročník, a to pokud si vítězové Ligy mistrů a Evropské ligy zajistí účast ve skupině LM ze svých domácích soutěží. Pak by přímé postupové místo připadlo české lize na základě žebříčku po minulé sezoně.

A pokud skutečně dojde ke změně systému, současné jedenácté místo by pak znamenalo alespoň podobnou výhodu "náhradníka" pro sezonu 2018/19.

Za současného stavu by šlo Česko do příští sezony na 11. příčce, ale přestane se jí započítávat vydařený ročník 2012/13, který naopak byl nejhorší pro Nizozemsko. To tak rázem smaže ztrátu a obě země budou v příští sezoně na stejné startovní pozici. Odečítat ale bude i desáté Turecko, což by dávalo českému fotbalu šanci v případě výrazného úspěchu v příští sezoně zabojovat o posun do nejlepší desítky.

Pětiletý žebříček národních koeficientů UEFA (po skupinách LM a EL):

Pořadí Země 2012/13 2013/14 2014/15 2015/16 2016/17 Celkem 1. Španělsko 17,714 23,000 20,214 23,928 13,428 98,284 2. Německo 17,928 14,714 15,857 16,428 11,571 76,498 3. Anglie 16,428 16,785 13,571 14,250 11,357 72,391 4. Itálie 14,416 14,166 19,000 11,500 10,916 69,998 5. Francie 11,750 8,500 10,916 11,083 10,750 52,999 6. Portugalsko 11,750 9,916 9,083 10,500 8,083 49,332 7. Rusko 9,750 10,416 9,666 11,500 7,400 48,732 8. Ukrajina 9,500 7,833 10,000 9,800 5,100 42,233 9. Belgie 6,500 6,400 9,600 7,400 8,100 38,000 10. Turecko 10,200 6,700 6,000 6,600 7,300 36,800 11. ČR 8,500 8,000 3,875 7,300 5,300 32,975 12. Švýcarsko 8,375 7,200 6,900 5,300 4,300 32,075 13. Nizozemsko 4,214 5,916 6,083 5,750 6,700 28,663 14. Řecko 4,400 6,100 6,200 5,400 4,800 26,900 15. Rakousko 2,250 7,800 4,125 3,800 7,375 25,350 16. Chorvatsko 4,375 4,375 6,875 4,500 5,125 25,250 17. Rumunsko 6,800 6,875 5,125 2,250 3,100 24,150 18. Dánsko 3,300 3,800 2,900 5,500 6,750 22,250 19. Bělorusko 4,500 1,750 5,500 5,125 3,000 19,825 20. Švédsko 5,125 3,200 3,900 4,750 2,750 19,725

České koeficienty v jednotlivých sezonách:

2016/17 - 5,300*

2015/16 - 7,300

2014/15 - 3,875

2013/14 - 8,000

2012/13 - 8,500

2011/12 - 5,250

2010/11 - 3,500

2009/10 - 4,100

2008/09 - 2,375

2007/08 - 5,125

2006/07 - 5,750

2005/06 - 4,625

2004/05 - 2,875

2003/04 - 7,375

2002/03 - 6,200

2001/02 - 5,500

2000/01 - 6,000

1999/00 - 8,000

1998/99 - 2,250

1997/98 - 6,500

1996/97 - 4,666

1995/96 - 12,000

1994/95 - 4,000

1993/94 - 1,000

* po skupinách