Praha - Vydání podnikatele Radovana Krejčíře do České republiky je ve veřejném zájmu, a proto ministerstvo spravedlnosti nadále trvá na jeho extradici z Jihoafrické republiky. Úřad to dnes uvedl na dotaz ČTK, zda vzhledem k odsouzení Krejčíře v JAR a jeho dalším stíháním v cizině neuvažuje o stažení extradiční žádosti. Ministerstvo připomnělo, že Česko na muže vydalo několik mezinárodních zatykačů pro trestnou činnost spáchanou na českém území.

Krejčíř si nyní v JAR odpykává 35 let vězení za obchodování s drogami a pokus o vraždu. Tamní soud v pátek rozhodl, že podnikatel může být vydán do Česka. Rozhodnutí zatím není pravomocné a konečné slovo bude mít jihoafrický ministr spravedlnosti. Krejčíř stojí JAR miliony randů kvůli nezbytným bezpečnostním opatřením - údajně se několikrát pokusil o útěk z věznice.

"Ministerstvo spravedlnosti ČR má stále zájem na vydání Radovana Krejčíře. V České republice je na něj vydáno několik mezinárodních zatýkacích rozkazů pro trestnou činnost, které se dopustil na území České republiky ještě před svým útěkem do zahraničí, a je tak ve veřejném zájmu, aby byl do České republiky vydán," uvedl k aktuálnímu postoji ČR Jakub Říman z tiskového oddělení ministerstva.

Z vlasti Krejčíř uprchl v roce 2005, když se mu podařilo uniknout policii při domovní prohlídce jeho vily. Česko usiluje o jeho vydání od roku 2007. Extradiční řízení se protáhlo mimo jiné i kvůli Krejčířově žádosti o politický azyl. V mezidobí se situace změnila a podnikatel byl v JAR odsouzen, přičemž tam čelí i dalším trestním řízením.

Krejčíř byl v době svého pobytu v cizině pravomocně odsouzen českými soudy za podvody s akciemi Tepláren Otrokovice, vytunelování firmy Technology Leasing a daňový únik firmy M5, za což dostal souhrnný trest 10,5 roku vězení. Pražský městský soud následně tento trest včlenil do celkového trestu 15 let odnětí svobody, který Krejčířovi uložil v kauze pokusu o vytunelování Čepra, a to mimo jiné za přípravu vraždy celníka. Verdikt je nepravomocný a příští týden se jím má zabývat odvolací vrchní soud.

Pokud by byl Krejčíř skutečně vydán do Česka, mohl by si požádat o nové projednání svých českých kauz, protože byl souzen a odsouzen jako uprchlý. "O právu na nový proces musí být dotyčný vždy poučen, ale záleží zcela na jeho uvážení, zda o nový proces požádá a zda tak učiní vůči všem rozsudkům, nebo jen některým," vysvětlil Říman.

O tom, jak by Krejčířova extradice ovlivnila jeho trestní stíhání v cizině, je podle ministerstva předčasné spekulovat. "Neexistuje žádná povinnost k převzetí trestního stíhání vedeného jiným státem, takže další průběh trestního stíhání Radovana Krejčíře v JAR závisí na rozhodnutí jihoafrických orgánů," doplnil úřad.