New York - S nástupem Donalda Trumpa do čela Spojených států se Česká republika nemusí obávat zhoršení vzájemných vztahů, je možné dokonce očekávat jisté zlepšení, a to díky pochvalným slovům, kterými český prezident Miloš Zeman na adresu budoucí hlavy amerického státu nešetří. Myslí si to američtí slavisté a bohemisté, které ČTK oslovila. Trumpa a Zemana mimo jiné spojuje i vstřícný postoj k Rusku, kterým se oba státníci netají. Právě vstřícnost vůči Rusku vnímá profesor Kolumbijské univerzity v New Yorku Christopher Harwood jako nebezpečí nejen pro USA, ale především pro občany Česka a dalších východoevropských zemích, neboť Moskva se podle něj pod vedením prezidenta Vladimira Putina snaží obnovit někdejší sovětskou imperiální nadvládu.

Harwood, který není s výsledkem loňských prezidentských voleb vůbec spokojený a který na nového amerického prezidenta hledí s velkými obavami, je kritický i vůči Zemanovi. Oba považuje za černé ovce politické scény domovských zemí.

"Zeman je politickým hrdinou čecháčka a Trump je hrdinou jeho americké obdoby myšlenkově omezeného bělošského nacionalisty," konstatoval Harwood. "Oba vyvolávají znepokojení svou mimořádnou arogancí a neotesaným chováním, svou všudypřítomnou pomstychtivostí vůči politickým a osobním nepřátelům a děsivým způsobem posvětili a povzbudili ty nejprimitivnější, protihumanitární a protidemokratické nálady mezi obyvateli vlastních zemí, a to včetně sexismu, rasismu a xenofobie," dodal.

Profesor Kolumbijské univerzity, který působí na katedře slovanských studií, nicméně uznává, že Zeman oproti Trumpovi má lepší vzdělání a rovněž předpoklady pro standardní politiku. Jinak na Zemanovi i Trumpovi vidí řadu shodných rysů. Oba se podle něj dočkali od Ruska různých způsobů podpory. "Oba také učinili mnoho, aby poškodili odkazy svých mnohem čestnějších předchůdců v prezidentském úřadě, a to Václava Havla a Baracka Obamy," uvedl.

Míla Sasková-Pierceová z Nebraské univerzity v Lincolnu se domnívá, že Trumpa i Zemana spojuje silné ego, zároveň ale upozorňuje na nepředvídatelnou křehkost vzájemných vztahů, které vnímá jako povrchní. "Pokud ale oba budou pokračovat v pečlivém vyjadřování svých vzájemných obdivných postojů, mohou rozvinout blízký vzájemný vztah," dodala.

Podobný názor jako Sasková-Pierceová má i profesor Eliot Borenstein z Newyorské univerzity. "Dokud Zeman říká o Trumpovi hezká slova, tak i Trump bude o Zemanovi hovořit pěkně. O tom to je. Je pravděpodobné, že Trumpova politika vůči Česku bude příznivá," domnívá se.

Karen von Kunesová z Yaleovy univerzity na otázku možného vývoje vztahů mezi Prahou a Washingtonem poznamenala, že Česko je malou zemí a o malé státy, pokud nejsou nějakým mimořádným způsobem důležité, se USA příliš nezajímají. Zmínila ale fakt, že Trumpa k Česku přece jen pojí silnější vazby než předchozí prezidenty, neboť tři jeho nejstarší děti jsou polovičními Čechy. Matkou Donalda mladšího, Ivanky a Erica je totiž zlínská rodačka Ivana Trumpová, rozená Zelníčková.

"Americká média se tomu vůbec nevěnují. Mí studenti byli naprosto překvapení, když jsem jim o tom řekla," sdělila s tím, že sdělovací prostředky ve Spojených státech se nezajímají ani o Ivanu Trumpovou. "Je velmi zajímavé, že její vlastní děti o ní nikdy nehovoří, alespoň ne s médii či na veřejnosti," dodala s tím, že například Ivanka Trumpová, která je provdaná za ortodoxního žida Jareda Kushnera, se očividně přiklonila spíše k americkému židovství než k českému původu a české kultuře.

O Ivaně Trumpové ale nejen americká média po volbách informovala kvůli tomu, že vyslovila zájem stát se americkou velvyslankyní v Česku. Tuto myšlenku Zeman podpořil. Jako špatnou volbu by Ivanu Trumpovou nepovažovala ani Sasková-Pierceová. "Je to velmi vzdělaná žena se znalostí obchodování. Nepochybně by zastupovala Spojené státy s důstojností. Koneckonců velvyslanecká funkce je často způsob odměny za dřívější služby, nezbytností proto nejsou diplomatické zkušenosti jmenovaných," vysvětlila.

Borenstein by naopak jmenování Trumpové velvyslankyní považoval za další odraz Trumpova nepotismu, i když uznává, že mnoho velvyslanců bylo jmenováno tradičně politicky a ne na základě jejich zkušeností. "Alespoň byste měli velvyslance, který hovoří česky," dodal. Také Harwood se zmínil o přílišném protežování příbuzných. "Pověsti jeho prezidentství by neuškodilo, kdyby více hledal mimo nejužší kruh rodiny a obchodních partnerů," řekl.

Pokud by se Ivana Trumpová skutečně stala americkou velvyslankyní, považovala by to von Kunesová za směšné. "Od rozvodu s Trumpem je známá jako osobnost veřejného života a ne osoba s vysokým intelektem a integritou," uvedla s odkazem na její veřejně známý osobní život, jehož součástí jsou sňatky, rozvody či milenci v podobě výrazně mladších mužů.