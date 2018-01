Zprava prezident Miloš Zeman, jeho manželka Ivana a dcera Kateřina na tiskové konferenci v TOP Hotelu Praha, poté co byl 27. ledna 2018 oznámen výsledek druhého kola prezidentských voleb. Zeman byl zvolen i na další funkční období.

Berlín - Česko se odklání od Západu, znovuzvolení Miloše Zemana hlavou státu připomíná, jak rozdělená je Evropská unie, píší dnes německá média o výsledcích českých prezidentských voleb. Německo podle nich Zemanovo vítězství nesmí podcenit.

Komentátor listu Süddeutsche Zeitung konstatuje, že Zeman a francouzský prezident Emmanuel Macron nemají prakticky nic společného. "Přesto tvoří vítězství Francouze v uplynulém roce a Čecha o tomto víkendu dvě strany téže mince - přinejmenším pro Evropu. Macronovo vítězství nad nepřítelkyní EU Marine Le Penovou bylo okamžikem vydechnutí. Zemanův úspěch však připomíná, že krize není překonaná," míní německý deník.

Český prezident podle něj zosobňuje evropské rozdělení - geografické, politické, mentální. Prezidentským volbám v České republice přitom předcházela naděje, že toto rozdělení bude možné postupně začít překonávat. Vítězství akademika Jiřího Drahoše by ukázalo, že je možné porazit i zkušeného populistu Zemanova typu a především dokázalo, že na východě unie jsou schopni vyhrávat i přesvědčení Evropané. "Možná to umí. Ale naděje, že se to v dohledné době v zemích jako je Maďarsko nebo Polsko stane, mizí," píše list.

Na Hrad se podle něj Zeman, který obdivuje ruského prezidenta Vladimira Putina, dostal, protože namísto toho, aby se stavěl strachu, ho dokázal podněcovat tak, aby mu to přineslo prospěch. Třiasedmdesátiletý politik nemá jasný ideologický plán a jeho moc je omezená. "Je proto jednoduché význam jeho vítězství podcenit. Tam, kde ale ustavičně vyhrávají ti, kdo šíří strach a kážou izolaci, nebude mít Evropská unie v dlouhodobém horizontu žádnou šanci," uzavírá Süddeutsche Zeitung.

Českým prezidentským volbám se věnuje i deník Südwest Presse, podle něhož se země odklání od Západu. "Zeman zemi pět let mentálně vedl na Východ," konstatuje list, který také podotýká, že český prezident nyní vážně prosazuje referendum o setrvání v EU, nebo takzvaném czexitu, tedy vystoupení Česka z unie.

Frankfurter Allgemeine Zeitung se zabývá také příčinami Zemanova úspěchu. Vysvětlení, že vítězného kandidáta volili hůře vzdělaní lidé, podle něj nestačí. "Možná, že nevzdělanost není tolik důvodem jeho popularity, jako spíše pocit zanedbání elitou," vyjadřuje své přesvědčení deník. "I když Zeman už čtvrtstoletí dělá politiku na vedoucích místech, ztělesňuje pro mnoho lidí antiestablishment," konstatuje list.