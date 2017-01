Praha - Teploty v noci na dnešek klesly na některých místech Česka pod minus 25 stupňů Celsia. Největší mráz meteorologové naměřili v jihočeských Volarech, kde bylo 28,5 stupně pod nulou. Naopak překvapivě teplo bylo díky inverzi na hřebenech hor. Například na Labské boudě v Krkonoších klesla teplota jen na minus 3,3 stupně. Při tak nízkých teplotách ztrácí sůl účinnost a vozovky mohou namrzat, silničáři proto doporučují opatrnost. Hlavní tahy jsou ale většinou jen holé a vymrzlé. V Jablonci zatím stále platí kalamitní stav vyhlášený v pondělí kvůli množství sněhu ve městě. V Jablonci nad Nisou skončí o dnešní půlnoci kalamitní stav, který radnice kvůli přívalům sněhu vyhlásila v pondělí.

Nechladnější noc prožili lidé na jihozápadě republiky. Na šumavské Jezerní slati meteorologové naměřili minus 27,9 stupně a v Hliništi na Prachaticku teploměr ukázal minus 27,5 stupně Celsia.

Teplotní rekord pro 20. leden padl například v Jindřichově Hradci, kde naměřili minus 19,5 stupně, nebo v Brně-Žabovřeskách, kde teplota klesla na minus 14,9 stupně Celsia. "Rekord byl překonán i na stanici Plzeň-Bolevec. Tam bylo minus 18,6 stupně," uvedl Šrámek. Rekordní minima pro 20. leden podle něj padla na 14 procentech stanic, které teploty měří 30 a více let.

Také noc na sobotu bude v Česku mrazivá. Podle předpovědi ČHMÚ budou nejnižší teploty klesat na 12 až 17 stupňů pod nulu. Při nízké oblačnosti bude kolem minus deseti.

V Jablonci nad Nisou skončí o dnešní půlnoci kalamitní stav, který radnice kvůli přívalům sněhu vyhlásila v pondělí. Rozhodnutí krizového štábu sdělila ČTK mluvčí magistrátu Markéta Hozová. Nákladní auta už z města odvezla více než 600 fůr sněhu, zprůchodnit se podařilo většinu chodníků a vyčištěna jsou i parkoviště v centru a podstatná část ploch na sídlištích. Náklady na zimní údržbu za první tři lednové týdny odhaduje radnice na 11 milionů korun.

O víkendu bude odvoz sněhu z města pokračovat. "Bohužel toho sněhu zůstává na silnicích strašně moc, mám velký strach z toho, kdyby mělo v dalším týdnu nebo 14 dnech přijít další sněžení. My bychom potřebovali oteplení nad nulu, aby to z těch ulic alespoň z 50 procent odtálo," řekl dnes ČTK primátor Petr Beitl (ODS). Na odklízení sněhu ve městě se bude dál pracovat. "To, že skončí kalamita, neznamená, že skončí práce," ujistil primátor. Je podle něj třeba město co nejlépe připravit na případné další sněžení.

V Jablonci napadlo od soboty do pondělí zhruba 60 centimetrů sněhu. Kalamitní stav vyhlásila radnice, když se nedařilo odklízet sníh ve lhůtách daných plánem zimní údržby. Na úklidu města se od té doby pracovalo nepřetržitě. Radnice nasadila deset sněhových fréz, 15 nakladačů a 20 nákladních aut. Vedle techniky se přes den zapojila více než stovka pracovníků veřejně prospěšných prací, pracovníků technických služeb a pomáhala i desítka vězňů z rýnovické věznice.

Placená parkoviště ve městě jsou vyčištěná a automaty jsou opět v provozu, bezplatné parkování zůstává zatím na největším parkovišti na Horním náměstí. "Chodníky a také většina stání separovaného odpadu jsou už většinou uklizené. Zbývá uklidit chodníky kolem kruhových objezdů, na nich budou technické služby spolupracovat s krajskou správou silnic," řekla Hozová. Kruhové objezdy jsou totiž na krajských komunikacích. Práce na úklidu sněhu budou podle Hozové pokračovat i o víkendu. Mrazivé počasí sice ztížilo ruční úklid, na druhou stranu ale i pomohlo, protože zmrzlý sníh se nesesouvá na uklizená místa.

Kalamita se Jablonci značně prodraží, jen za nasazení nakladačů, fréz a nákladních aut zaplatí město denně 130.000 korun. Zimní úklid za první tři týdny letošního roku přijde podle odhadů radnici na 11 milionů korun, je to o téměř tři miliony víc než za celou předminulou zimu. Tehdy ale ve městě za celou zimu napadlo jen 57 centimetrů sněhu a údržba stála pouhých 8,2 milionu korun. Za tuto zimu už v Jablonci napadlo 160 centimetrů sněhu. Rekordní byla ale v podhorském městě zima 2009/2010, kdy nasněžilo od listopadu do dubna 340 centimetrů a údržba přišla na 22 milionů korun. Na tuto zimu má radnice v rozpočtu připraveno 21 milionů.

Jihočeský kraj

Jihočeský kraj má za sebou další mrazivou noc. Nejnižší hodnotu meteorologové zaznamenali ve Volarech na Prachaticku, kde nad ránem naměřili minus 28,3 stupně Celsia. Výrazně tepleji je kvůli inverzi na horách. Například stanice Churáňov, která leží v nadmořské výšce více než 1100 metrů, evidovala teplotu minus osm stupňů Celsia. ČTK to dnes řekl František Vavruška z českobudějovického pracoviště Českého hydrometeorologického ústavu.

"Právě na horách bude do neděle slunečné počasí. Nízké teploty v nižších polohách očekáváme i v následujících dnech," uvedl. Dodal, že minima se opět mohou pohybovat na podobné úrovni jako dnes, kdy meteorologové naměřili na Jezerní slati poblíž Kvildy na Prachaticku minus 27,9 a v Hliništi u Strážného na Prachaticku minus 27,4 stupně Celsia.

Jihočeské silnice zůstávají ve větší míře sjízdné s opatrností. Tato výstraha neplatí pouze pro vozovky první třídy na Písecku a Táborsku. Na některých místech v regionu musí řidiči počítat s mlhou.

Liberecký kraj

V Libereckém kraji už třetí den silně mrzne. Na Českolipsku klesly dnes teploty k minus 12 stupňům Celsia, na horách je tepleji. Při tak nízkých teplotách ztrácí sůl účinnost a vozovky mohou namrzat, silničáři proto doporučují opatrnost. Hlavní tahy jsou ale většinou jen holé a vymrzlé. V Jablonci zatím stále platí kalamitní stav vyhlášený v pondělí kvůli množství sněhu ve městě.

Zatímco ve většině krajů už vyhlásili smogovou situaci kvůli vysokému znečištění polétavým prachem, v Libereckém kraji je zatím situace uspokojivá. Zejména v České Lípě a také v Liberci ale znečištění vlivem mrazivého inverzního počasí roste.

V Libereckém kraji je většinou polojasno až jasno, místy je obloha zatažená nízkou oblačností. Teploty se pohybují od minus dvou do minus 12 stupňů Celsia. Vítr vane jen slabý. Přes den se podle meteorologů může ojediněle objevit slabé sněžení.

Hlavní silnice jsou většinou holé a vymrzlé. Na silnicích nižších tříd leží zledovatělý vrstva ujetého sněhu v níž se tvoří vyjeté koleje. Silnice v kraji lemují vysoké sněhové mantinely, které ztěžují výhled, řidiči by proto měli být opatrní.

Olomoucký kraj

Na obchvatu Prostějova dnes ráno hrozí nebezpečí námrazy, silničáři proto nabádají ke zvýšené opatrnosti. Ostatní silnice v Olomouckém kraji jsou již většinou holé, pouze na vedlejších cestách ve vyšších polohách Šumperska, Jesenicka ale i Prostějovska leží ujetá sněhová vrstva krytá posypem. Opatrnost je na místě také na dálnici D35 před Hranicemi, viditelnost tam snižují sněhové srážky, vyplývá to z dnešních informací Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD).

Před nebezpečím námrazy varují správci silnic na estakádě Prostějova, ostatní silnice na Prostějovsku jsou sjízdné bez omezení. Pouze ve vyšších polohách jako je například oblast Protivanovska leží slabá ujetá sněhová vrstva krytá posypem. Na Přerovsku i Olomoucku jsou silnice holé, otevřena je již také silnice u Jívové, kterou silničáři ve středu zavřeli kvůli sněhovým jazykům. Na severu Olomouckého kraje musejí být motoristé obezřetní ve vyšších polohách, kde stále leží zledovatělá vrstva sněhu krytá posypem.

Teploty se nyní v Olomouckém kraji pohybují od minus 16 do minus tří stupňů, nejnižší teploty jsou na Přerovsku, naopak nejtepleji je na Jesenicku.

Pardubický kraj

Ve výše položených oblastech zůstává v Pardubickém kraji na menších silnících ležet sníh. Většinou tvoří uježděnou vrstvu, někdy s vyjetými kolejemi. Všechny komunikace jsou ale s opatrností sjízdné, informují silničáři.

Opatrní by měli být řidiči zvláště v okolí Lanškrouna, Litomyšle, Moravské Třebové, Ústí nad Orlicí, Svitav a Žamberka. Na Poličsku je vrstva sněhu místy zledovatělá. Na silnici I/11 se v úseku Červená Voda - Suchý Vrch mohou vlivem větru tvořit sněhové jazyky.

Dnes ráno bylo v Pardubickém kraji většinou skoro jasno až jasno, foukal slabý vítr. Teploty klesly až na minus 19 stupňů.

Kraj Vysočina

Silnice nižších tříd v Kraji Vysočina dnes pokrývá zledovatělá vrstva sněhu posypaná drtí, někde s vyjetými kolejemi. V noci na dnešek na nich na dvou místech nemohly vyjet kamiony do kopců, problémy tam už jsou odstraněny, řekl ČTK Roman Hubený z dispečinku krajské správy a údržby. Solené hlavní komunikace jsou převážně suché a vymrzlé. Místy ale mohou namrzat mlhy.

Na Vysočině byl k ránu i devatenáctistupňový mráz. V některých částech kraje silničáři obnovovali posyp, sypače jezdily kupříkladu kolem Jaroměřic nad Rokytnou na Třebíčsku.

Na mrznoucí mlhy by měli dávat řidiči pozor i v nejbližších hodinách, ojediněle může také slabě sněžit. Později bude na Vysočině převážně polojasno až skoro jasno. Odpolední teploty podle meteorologů vystoupí nejvýše k minus pěti stupňům Celsia.

Zlínský kraj

Dopravu ve Zlínském kraji dnes ráno místy komplikuje mlha. Řidiči se s ní setkají zejména na Kroměřížsku a na Uherskohradišťsku. Některé silnice druhé a třetí třídy na Vsetínsku stále pokrývá vrstva ujetého sněhu. Ostatní vozovky ve Zlínském kraji jsou většinou holé, suché a vymrzlé. Vyplývá to z údajů Ředitelství silnic a dálnic ČR.

Podle meteorologů by mlha mohla místy namrzat. V kraji je převážně jasno, místy fouká slabý vítr. Teplota se ráno pohybovala od minus 17 do minus sedmi stupňů Celsia. Odpoledne podle meteorologů stoupne nejvýše na minus tři stupně. Ojediněle by mohlo slabě sněžit. Pro Zlínský kraj nadále platí výstraha Českého hydrometeorologického ústavu před silnými mrazy.

Mrazivé počasí tak region neopustí ani v dalších dnech, mělo by podle meteorologů trvat nejméně do poloviny příštího týdne. O víkendu se ve Zlínském kraji mohou teploty v noci dostat až k minus 18 stupňům Celsia. Denní maxima by se podle předpovědi měla pohybovat mezi minus dvěma až minus sedmi stupni Celsia. Ojediněle by mohlo slabě sněžit.