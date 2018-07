Bangkok/Praha - Česko posílá do Thajska dva hasiče, kteří na místě prověří, jak by mohla země pomoci při záchraně 12 chlapců a jejich fotbalového trenéra, které voda uvěznila v jeskyni. V tiskové zprávě to dnes oznámilo ministerstvo zahraničí. Dvojice specialistů odletí dnes odpoledne linkovým letem z Vídně do Bangkoku, odkud se přesunou na sever Thajska, kde se neštěstí stalo. Podle mluvčí hasičů Nicole Zaoralové by na místě měli být v sobotu dopoledne místního času.

"Na místě budou ve spolupráci s českou ambasádou a po dohodě s thajskými úřady prověřovat, jaký typ pomoci, včetně možného zapůjčení čerpadel, by ČR mohla poskytnout thajským záchranným složkám při vyprošťování 12 chlapců a jejich trenéra ze zatopené jeskyně tak, aby záchranná operace byla co nejúčinnější," uvedlo ministerstvo. Připomnělo také, že Česko v minulých dnech nabídlo Thajsku i vyslání potápěčů.

Do Thajska míří Petr Vodička, který působil například v Íránu po zemětřesení v roce 2003 nebo v Nepálu po zemětřesení v roce 2015. Spolu s ním bude na místě David Kareš, který se podílel na odstranění spadlé trojské lávky v Praze a na zásahu po výbuších v muničních skladech ve Vrběticích.

O možnosti vyslat do Thajska hasiče a případně i velkokapacitní čerpadla mluvil už ve středu premiér Andrej Babiš (ANO). Dnes na facebooku napsal, že se s ministrem vnitra Janem Hamáčkem (ČSSD), který je pověřen i řízením ministerstva zahraničí, dohodl na vyslání dvou hasičů, kteří by na místě prověřili, jak Česko může nejúčinněji pomoci a jak tuto pomoc do Thajska dopravit.

V Karlových Varech dnes po setkání s polským premiérem Tadeuszem Morawieckým Babiš uvedl, že hasiči mají v Thajsku zejména zjistit, jestli by Česko vůbec mohlo nějak pomoci. "Potřebujeme vědět, jakou techniku tam používají, jaký je tam terén. Některé naše nejvýkonnější pumpy váží 36 tun, takže jsme řešili i přepravu. Připravujeme se na různé alternativy," řekl Babiš. Dodal, že by mohly být použity pumpy, které pomáhaly při povodních v Česku a které dokážou čerpat až 400 litrů za vteřinu.

Fotbalový tým nalezli záchranáři na severu Thajska v pondělí po devíti dnech od chvíle, kdy chlapce a jejich trenéra v jeskyni uvěznila voda. Zatím není jasné, jak zachráněné z jeskyně vyprostit. Diskutuje se o možnostech počkat na opadnutí vody nebo vysvobodit chlapce s pomocí potápěčů. Tuto variantu ale komplikuje skutečnost, že podvodní cesta je náročná a většina uvězněných ani neumí plavat. Jeden z potápěčů, který se na záchranné misi podílel jako dobrovolník, dnes zemřel. Během noci přepravil do jeskyně kanistry s kyslíkem a na zpáteční cestě ztratil vědomí. Záchranářům se ho nepodařilo oživit.

Při záchranných akcích v zatopené jeskyni, v níž je v Thajsku už 13 dní uvězněno 12 chlapců a jejich trenér, dnes zemřel bývalý příslušník thajského námořnictva. Podle úřadů muž, který se na záchranné misi podílel jako dobrovolník, ztratil pod vodou vědomí a zdravotníkům se ho už nepodařilo oživit.

Záchranáři se skupinu, která se nachází asi čtyři kilometry od vchodu do zatopeného komplexu, snaží vyprostit už od pondělka. Za poslední dny se jim podařilo odčerpat 40 procent vody a zpřístupnit tak úsek o délce 1,5 kilometru z nesnadné cesty, jíž se mladí fotbalisté mohou dostat ven. O víkendu se ale očekávají prudké monzunové deště na celém severu země, které podle meteorologů potrvají až do příštího čtvrtka.

Záchranáře tak čeká tvrdý boj s časem, a zvažují proto také další možnosti, jak chlapce vyprostit. Problémem totiž je i znatelně ubývající kyslík v jeskyni, kde se skupina nachází, a to vzhledem k počtu pracovníků, kteří se tam nyní rovněž nacházejí.

Potápěči skupině dopravují nutné zásoby, mimo jiné posilující vitaminovou výživu. Uvažuje se také o natažení trubice, kterou by se do jeskyně přiváděl nový kyslík. Muž, který dnes během noční akce zemřel, podle námořnictva na místo právě dopravil kyslíkové nádrže.

Zatím jediným způsobem evakuace chlapců je vyplavat ven s potápěčským vybavením. Experti ale upozorňují, že tato cesta je dost riskantní i pro zkušené osoby, natož pro děti. Provinční guvernér Narongsak Osottanakón prohlásil, že pro to ještě nenastala vhodná doba. "Chlapci se momentálně nemohou potápět," upozornil podle agentury AFP.

Většina z chlapců ve věku od 11 do 16 let neumí plavat a nikdo z nich si ještě nikdy nevyzkoušel potápění. Situaci komplikuje i to, že přesun pro cvičené potapěče zatopenými jeskynními chodbami trvá k místu, kde se nachází skupina, šest hodin a nazpět díky vodnímu proudu pět hodin. Přesun netrénovaného jedince byť s asistencí odborníka pak zákonitě potrvá déle.

Ze světa mezitím přicházejí nabídky pomoci. Česko dnes posílá do Thajska dva hasiče, aby na místě prověřili, jaký typ pomoci, včetně možného zapůjčení čerpadel, by mohlo poskytnout thajským záchranářům. V minulých dnech už nabídlo vyslání potápěčů.

Známý americký podnikatel Elon Musk, který je mimo jiné i majitelem vesmírné společnosti SpaceX, také poslal do Thajska své inženýry, aby zjistili možnosti pomoci. Jde o experty právě ze SpaceX a ze společnosti Boring Co, která se zabývá ražbou tunelů. Musk na twitteru mimo jiné napsal, že by se například mohlo vyzkoušet vytvořit podvodní tunel, do něhož by se vháněl vzduch.

FIFA pozvala fotbalisty ze zatopené jeskyně na finále MS

Dvanáct mladých fotbalistů a jejich trenéra pozvala Mezinárodní fotbalová federace FIFA na finále světového šampionátu v Rusku, které se bude hrát 15. července v Moskvě.

"Všichni doufáme, že v nejbližších dnech se vrátí za svými rodinami. A pokud jim zdraví dovolí cestovat, rádi je přivítáme jako naše hosty na finále mistrovství světa v Moskvě," napsal prezident FIFA Gianni Infantino v dopise Thajské fotbalové asociaci.