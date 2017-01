Praha - Česko vyhostí bývalého vysokého úředníka gruzínského ministerstva obrany Zuraba Nadiradzeho, který byl v Gruzii odsouzený za vraždu a v Česku žádal o azyl 21 let. O jeho extradici rozhodl ministr spravedlnosti Robert Pelikán (ANO) minulý týden. Informuje o tom server Aktuálně.cz.

"Ministr spravedlnosti rozhodl 12. ledna o vyhoštění mého klienta," uvedl Nadiradzeho advokát Jan Schejbal, který nyní ve spolupráci s Organizací pro pomoc uprchlíkům připravuje stížnost k Evropskému soudu pro lidská práva ve Štrasburku. Ten by ještě jako jediný mohl, pokud by vydal rychle předběžné opatření, vyhoštění pozastavit, píše server.

Nadiradze dlouhodobě poukazuje na politické pozadí své kauzy a české soudy, včetně ústavního, se jej v minulosti opakovaně zastaly. Poslední ústavní stížnost označil ale soud loni v srpnu za neopodstatněnou, a to například s odkazem na demokratizaci poměrů v Gruzii a záruku obnovy trestního řízení. Pak už měl věc na stole ministr. Podle Aktuálně.cz Pelikán i jeho tiskové oddělení odmítli rozhodnutí jakkoli komentovat.

Obětí vraždy v Tbilisi se v roce 1994 stal synovec inspektora městské prokuratury. Nadiradze vinu popírá, z místa prý odešel půl hodiny před činem. Z obavy, že pro něj není situace v zemi bezpečná, se v té době přestěhoval legálně do Budapešti, kde začal podnikat. Až po dvou letech, v lednu 1996, byl na základě žádosti gruzínské policie zatčen na hraničním přechodu v Lanžhotě.

V době zatčení ale ještě Nadiradze odsouzen nebyl, soud se odehrál až v roce 2008. "Svědci, kteří roky nedokázali říci, kdo vraždil, si najednou vzpomněli, že jsem to mohl být já. Tak mě v nepřítomnosti odsoudili," říká Nadiradze. Soud ho poslal do vězení nejpve na 18 let, později mu byl trest o tři roky snížen. Gruzínské úřady na veškeré snahy jeho advokátů, přátel a příbuzných o revizi a opakování procesu dodnes nereagovaly, dodal server.