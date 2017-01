Praha - Na jihu Moravy začala plošná likvidace drůbeže kvůli ptačí chřipce, pomůže s ní i armáda. Stát chovatele odškodní, většinou dostanou stovky korun za kus drůbeže. Zatím se chřipka objevila na třech místech na jižní Moravě, ale veterináři prověřují možný výskyt i v dalších regionech v zemi. Tato nemoc zabíjí hlavně ptáky, zřídka se však přenáší i na lidi, u nichž má pak vysokou úmrtnost.

Ptačí chřipka se v Česku objevila po asi deseti letech na začátku roku. Zatím byla potvrzena tři ohniska na jihu Moravy - v Ivančicích, Moravském Krumlově a ivančické části Letkovice. Státní veterinární správa (SVS) dnes oznámila, že bude utracena veškerá drůbež v okruhu tří kilometrů od ohnisek. V boji s chřipkou pomohou i vojenští veterináři. Armáda na žádost SVS pošle od soboty do Moravského Krumlova čtyři vojáky.

Video: Veterináři nařídili vybití drůbeže do tří km od ohnisek chřipky 06.01.2017, 14:49, autor: hbv, zdroj: ČTK/Video

Vedle drobných chovatelů zasáhne likvidace třeba i chov kachen firmy Sebol, kde budou zlikvidovány tisíce ptáků a asi 60.000 vajec. Kolik drůbeže, včetně holubů či bažantů, bude celkem v regionu utraceno, se zatím přesně neví.

Likvidace ptáků začala už dnes v Moravském Krumlově. Náměstí N. J. Návesníka v tamní čtvrti Rakšice se stalo uzavřenou zónou, kde veterináři za asistence policistů a hasičů začali v území ohraničeném páskou utrácet drůbež malochovatelů. Nejvíc nucené utrácení ptáků zasáhne kachní farmu Sebol u Týnského rybníka za Krumlovem. Ztráty firma odhaduje na statisíce korun, obává se i přerušení obchodních vazeb kvůli výpadku dodávek.

Chovatelé postižení likvidací drůbeže kvůli chřipce by mohli od státu dostat jako odškodnění stovky až tisíce korun za kus podle druhu drůbeže. Například za jednu utracenou nosnou slepici by odškodnění dosáhlo asi 100 korun, za krůtu z rozmnožovacího chovu 1100 korun a za pštrosa až 14.000 korun. Vyplývá to z odhadu ve sčítacím listě drůbeže, který ČTK poskytlo ministerstvo zemědělství. Finální odškodnění se ale bude určovat až podle statistik cen za jatečnou drůbež za letošní leden. Stát má připraveno pro letošní rok na odškodnění 31,3 milionu. Pokud by peníze došly, požádá ministerstvo o navýšení svého rozpočtu.

Ačkoli se zatím ohniska ptačí chřipky omezila jen na jižní Moravu, SVS má hlášení o úhynu ptáků i ze středních Čech, Zlínského, Jihočeského a Moravskoslezského kraje. Veterináři budou nyní zjišťovat, zda ptáci uhynuli na ptačí chřipku. Výsledky testů budou mít zřejmě v pondělí.

Ptačí chřipka je virové onemocnění zejména ptáků, ale vyskytla se i u prasat, psů a koček. Z třicítky druhů ptačí chřipky jsou často smrtelné viry H5 a H7, zvířata hynou do dvou dnů. Existuje i lehčí forma, kdy drůbež jen pelichá a snáší méně vajec. Na člověka se virus z ptáků přenáší jen zřídka, má pak ale vysokou úmrtnost - zemře více než polovina nakažených. Lidé se mohou nakazit přímým kontaktem s ptáky, zejména při zabíjení, škubání a dalším zpracování drůbeže. Přenos z člověka na člověka zatím prokázán nebyl.