Praha - České republice se vyplatilo, že pojímá vyvíjení a využívání kosmických technologií byznysově, nikoli čistě vědecky. „Nejde pouze o to, nakolik máte dobrý výzkum, ale také o to, že potřebujete tisíce inženýrů, kteří převádějí dosažené poznatky do praxe,” zdůrazňuje Franz Salzgeber, ředitel programu technologických transferů Evropské kosmické agentury (ESA), jíž je Česko členem od roku 2008.

Pro někdejší Československo a následně pro Česko podle něj platilo a platí, že v nich pracovalo a pracuje hodně výborných inženýrů napříč obory. „Tato infrastruktura je daná, jejím základem je dobrý vzdělávací systém. Aktuální míra nezaměstnanosti je ve vaší republice velmi malá, v regionu dokonce nejnižší. To vede k tomu, že je mimořádně obtížné sehnat správné lidi, protože obyvatelé už práci mají,” připomíná Salzgeber.

Současnost je nicméně podle něj dobrá tom, se hodně investuje. „Vzmáhá se letecký průmysl, rostou nové provozy, do vesmírných programů se zapojují nové firmy. Je to důkaz, že funguje vaše dlouhodobá strategie, čili ono zaměření na průmyslové využití získaných vědomostí,” shrnuje Salzgeber.

Přes veškerý dosažený pokrok jak na národních úrovních, tak v rámci společného postupu, má Evropa přesto pořád nemalé rezervy. „Musíme se naučit více riskovat, a to kvůli konkurenci se světem. Speciálně jde o odvahu podnikat. Mít dostatek podnikatelů je pro každou zemi velmi důležité a každá společnost musí tyto snahy podporovat. Třeba Siemens, dnešní globální gigant, začínal v roce 1847 jako start-up. Přesně podle tohoto vzoru musíme vytvářet množství malých podniků, které se stanou v budoucnu velkými.

V České republice působí od května 2016 pražský inkubátor ESA BIC, který podporuje začínající firmy se zaměřením na kosmos. Čerstvě byl otevřen i inkubátor v Brně.

