Brusel - Česká republika má zájem na dobrém fungování eurozóny, uvedl dnes český premiér Andrej Babiš. V Bruselu se dopoledne zúčastnil jednání takzvaného eurosummitu, na který byli kromě prezidentů a premiérů zemí platících eurem pozváni také jejich kolegové z ostatních zemí Evropské unie s výjimkou Británie, která z EU odchází. Svým unijním kolegům Babiš potvrdil, že se bude snažit v Česku dokončit ratifikaci fiskálního paktu z roku 2012.

"Jak je známo, většina (českého) exportu směřuje do členských států EU a samozřejmě máme u nás i většinu investorů (z EU)," připomněl český premiér, pro kterého byl summit EU ve čtvrtek a dnešní bruselská jednání premiérou na evropské politické scéně.

Fiskální pakt, neboli Smlouva o stabilitě, koordinaci a správě v hospodářské a měnové unii, je mezivládní dohoda většiny zemí EU z roku 2012, od roku 2014 platí ve všech signatářských zemích. Týká se rozpočtové a dluhové disciplíny a především předpokládá, že příslušné nástroje země převezmou do své národní legislativy. Evropská unie nyní navrhuje, aby se její podmínky staly v budoucnu přímo součástí unijního práva.

Minulá vláda se v programovém prohlášení zavázala k paktu připojit. Podle Babiše se tak nestalo kvůli chybějící dohodě o tom, jakým poměrem hlasů má být věc schválena v Poslanecké sněmovně.

"My to předložíme znovu. Nevidím žádný důvod, proč bychom to nepřijali. Jsme na tom velice dobře z hlediska veřejných rozpočtů," podotkl Babiš.

Dnešní debata v Bruselu se podle něj týkala například bankovní unie, kde se pohledy zemí stále liší. "Někteří chtějí, aby hned byla dohoda, kdy budou všichni sdílet rizika a druzí říkají: ne, nejdřív si vyřešte rizika na úrovni členských států a teprve potom budeme sdílet," popsal situaci nový český premiér.

Babiš v debatě opět připomněl své oblíbené evropské témata zpětného přenesení daňové povinnosti u daně z přidané hodnoty. "Budeme tenhle projekt nadále na úrovni ministra financí prosazovat," podotkl.