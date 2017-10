Praha - Česko mělo v roce 2015 nejnižší počet smrtelných předávkování nelegálními drogami na 100.000 obyvatel ze zemí Evropské unie. Zemřelo 44 lidí, v celé EU 7585. Novinářům to dnes řekli ředitel Evropského monitorovacího centra pro drogy a drogovou závislost (EMCDDA) Alexis Goosdeel a národní protidrogový koordinátor Jindřich Vobořil.

"Počet předávkování nelegálními drogami je až sedmkrát nižší než u alkoholu, takže v oblasti nelegálních drog je náš přístup úspěšný," řekl Vobořil. Česko má také ve srovnání s jinými státy nízké podíly nakažených HIV a žloutenkou typu C u injekčních uživatelů drog.

Podle Goosdeela se v Česku podařilo počet úmrtí na předávkování snížit i díky tomu, že používá principy takzvaného harm reduction, tedy eliminace negativních důsledků užívání drog. Jde především o výměnu stříkaček, jichž se v roce 2015 v zemi rozdalo přes 6,4 milionu, ale i o tzv. substituční léčbu, kdy se nebezpečná droga, zejména heroin, nahrazuje bezpečnější.

Jen polovina zemí v EU počítá ve svých protidrogových strategiích i s takzvaně legálními drogami, jako jsou tabák a alkohol, případně s hazardem. "V oblasti drog legálních kralujeme předním příčkám co do počtu rizikových uživatelů, a to zejména v pití a kouření u dětí a mladistvých," dodal Vobořil.

EMCDDA shromažďuje data o protidrogové politice a užívání drog ze všech zemí EU. Některým zemím podle Vobořila srovnání ukázalo cestu, jak mají své preventivní programy upravit. Ve srovnání s průměrem EU má Česko nižší podíl uživatelů kokainu, ale vyšší u amfetaminů a MDMA jako je například extáze. O téměř pět procent vyšší než evropský průměr má Česko podíl uživatelů marihuany mezi dospělými do 34 let, kteří drogu vyzkoušeli za poslední rok.

Uživatelé drog - srovnání ČR a průměr EU:

Češi 15 - 64 let za poslední rok mladí dospělí EU za poslední rok mladí dospělí kokain 1,8 % 0,3 % 5,2 % 1,9 % amfetaminy 4,4 % 2,2 % 3,8 % 1,1 % MDMA (např. extáze) 6,3 % 3,5 % 4,2 % 1,8 % marihuana 29,5 % 18,8 % 26,3 % 13,9 %

zdroj: European Drug Report 2017