Praha - Podzimní volby do Sněmovny a kampaň před volbou prezidenta budou patřit mezi hlavní události, které budou ovlivňovat život Čechů v letošním roce. Očekávají se ale i významné společenské změny. V červnu by měl začít platit zákon, který zakáže kouření v restauracích, od září bude povinný jeden rok předškolního vzdělávání. Budou pokračovat také vleklé soudní kauzy kolem bývalého středočeského hejtmana Davida Ratha a někdejší šéfky úřadu premiéra Jany Nečasové (dříve Nagyové).

Výsledek voleb, které rozhodnou o směřování Česka pro další čtyři roky, může ovlivnit i případná spolupráce mezi KDU-ČSL a hnutím Starostové a nezávislí (STAN), o níž obě uskupení začala jednat na konci loňského roku. Do kampaně může zasáhnout i zákon o střetu zájmů, který by měl mimo jiné omezit podnikatelské aktivit vicepremiéra Andreje Babiše (ANO). Zákon sice loni vetoval prezident Miloš Zeman, většina sněmovních stran ale už dala najevo, že budou hlasovat proti vetu.

Na říjnové sněmovní volby bezprostředně naváže kampaň před hlasováním o novém prezidentovi, které se uskuteční na počátku roku 2018. Kandidovat ve volbách zatím chtějí podnikatel a textař Michal Horáček, podnikatel Igor Sládek či lékař a občanský aktivista Marek Hilšer. Vlastního kandidáta hledá občanská iniciativa Kroměřížská výzva. Politické strany dosud s návrhem vlastního uchazeče o Hrad nebo s podporou pro některého z kandidátů nepřišly. Ani dosavadní prezident Miloš Zeman zatím neoznámil, zda se bude o druhé funkční období ucházet.

Zeman by své rozhodnutí o případné kandidatuře měl oznámit v březnu. O měsíc později ho čeká nejvýznamnější letošní zahraniční cesta, kdy by měl na pozvání nového amerického prezidenta Donalda Trumpa přijet do Spojených států. Mimo to by měl Zeman v květnu znovu navštívit Čínu, plánuje se i jeho několikrát odložená cesta do Jižní Ameriky.

Kromě politických událostí čekají Česko i společenské změny. Jednou z nejviditelnějších bude začátek platnosti takzvaného protikuřáckého zákona na počátku června. Podle návrhu, který v prosinci schválila Sněmovna, by si kuřáci už nezapálili v restauracích a hostinští by ani neměli možnost zřizovat ve svých podnicích kuřárny. Zákon ale ještě musí projednat Senát a podepsat prezident.

Rozšiřovat se bude i působnost elektronické evidence tržeb (EET). Po hotelech a restauracích, v nichž platí od loňského prosince, se budou muset od března 2017 zapojit do EET maloobchodní a velkoobchodní firmy. Následovat budou i další obory podnikání. Ve druhé polovině roku chce ministerstvo financí spustit takzvanou účtenkovou loterii, která by měla zvednout zájem občanů o vydávání účtenek od podnikatelů.

Další změnou bude zavedení povinného posledního ročníku předškolního vzdělávání od letošního září. Už na jaře se uskuteční první jednotné přijímací zkoušky na maturitní obory středních škol.

Letos budou pokračovat i sledované soudní procesy. Krajský soud v Praze se bude muset znovu zabývat případem Davida Ratha poté, co vrchní soud zrušil rozsudek v jeho korupční kauze kvůli nezákonně pořízeným odposlechům. Případ tak stále není uzavřen, přestože v květnu uplyne pět let od Rathova zadržení se sedmi miliony korun v krabici od vína.

Pokračovat bude i proces s Nečasovou a dalšími obviněnými v kauze zneužití Vojenského zpravodajství. Případem se bude muset počtvrté zabývat Obvodní soud pro Prahu 1, když městský soud v prosinci znovu zrušil osvobozující rozsudek nad Nečasovou.