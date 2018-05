Kodaň - Premiéru na velké mezinárodní akci si odbude slovenský brankář Marek Čiliak a hned to bude prestižní derby s českými hokejisty. Osmadvacetiletá opora Komety Brno, s kterou Čiliak získal v posledních dvou letech v extralize titul, vstoupí do mistrovství světa v Dánsku jako týmová jednička.

"Je mi Česko takové blízké. Žiju tam. Těším se na ten zápas. Je potřeba se správně nahecovat, nepřemotivovat se a jít do toho s tím, že chci s nimi vyhrát," řekl novinářům Čiliak.

Přestože jej čeká velký zápas v kariéře, bere to s klidem. "Přemotivovanost výkonu škodí, to je jasné. Já už mám takové věci za sebou, už to v sobě umím tak nějak zabrzdit. Do každého zápasu jdu stejně," doplnil.

V Kometě dokázal v posledních dvou letech skvěle načasovat formu na play off a věří, že se v podobném světle představí i na MS. "Doufám, že to tak bude. Já si to budu užívat. Jdeme do toho s tím, že chceme vyhrát," prohlásil Čiliak, který má dosud na kontě čtyři starty v dresu slovenské reprezentace.

Od kanadského kouče Slovenska Craiga Ramsayho a trenéra brankářů Jána Lašáka věděl dopředu, že dostane přednost před Patrikem Rybárem z Hradce Králové. Ale zveřejněno to bylo až nyní. "Já to tak mám raději, když to vím dopředu. Bavili jsme se o tom normálně. Jen to musí říct někdo jiný a ne já," komentoval Čiliak rozhodnutí o jedničce pro start turnaje.

V českém kádru má dva spoluhráče z Brna - obránce Jakuba Krejčíka, o jehož zařazení na soupisku po zranění není jasno, a devatenáctiletého centra Martina Nečase. Potkali se v hotelu Crowne Plaza, kde oba týmy bydlí, ale žádné hecování se nekonalo. "On na to není úplně takový typ. Viděli jsme se, kecali jsme, úplně normálně," podotkl Čiliak.

Z českého výběru se na nikoho speciálně nepřipravuje. "Oni jsou všichni nebezpeční, nemá smysl se na někoho zaměřovat. Dívali jsme na nějaká videa a spíš jsme rozebírali taktiku," prohlásil odchovanec Zvolenu, který působí v Kometě už od 15 let.

Do Dánska za ním nikdo z rodiny na velkou premiéru nezamířil. "Jsou všichni doma, jsou nemocní," uvedl. Čiliak bude na podporu manželky Taťány, dcery Ellisy Charlotty a syna Aleca Marcusa spoléhat na dálku.

Přestože žena slovenské jedničky pochází z Třince, bude celé příbuzenstvo Čiliakových držet palce v sobotu Slovensku. "Rodina fandí tam, kde chytám. Bude to jako ve finále," připomněl Čiliak podobnou situaci ve finále extraligy proti Ocelářům.