Praha - Volný pohyb osob a zachování práv českých občanů zůstávají prioritou české vlády pro jednání o odchodu Velké Británie z EU. Česká republika bude usilovat také o to, aby Londýn dostál svým finančním závazkům vůči EU, aby brexit nepoškodil vzájemný obchod a nevnesl zmatek do právního řádu. Po jednání vlády, která dnes schválila pozici ČR pro vyjednávání o podmínkách vystoupení Británie z EU, to řekl premiér Bohuslav Sobotka (ČSSD).

Vláda se v jednáních o brexitu soustředí na čtyři prioritní a pro Česko klíčová témata, uvedl Sobotka. "Volný pohyb osob a práva našich občanů, vzájemné obchodní vztahy, finanční vyrovnání a kontinuitu právního řádu," jmenoval premiér. "Dnešní mandát je východiskem pro postup našich vyjednavačů v Bruselu," doplnil.

Unijní pozici pro brexit budou zástupci 27 členských zemí připravovat 29. dubna. Český postoj vychází z debaty se zástupci sněmovních stran a práce poradní skupiny pro brexit. Předseda vlády bude o českých prioritách pro proces vystoupení Britů z EU hovořit ve středu večer v Poslanecké sněmovně.

Témata, která jsou pro českou vládu důležitá, se od počátku debaty o brexitu výrazně nezměnila. Dlouhodobě požaduje pro české občany žijící v Británii podmínky, které se co nejvíce blíží současnému stavu. Vláda chce také usilovat o zachování co nejužších vzájemných obchodních vztahů a udržet český export na ostrovy.

Premiér dnes zopakoval, že Česká republika se hodlá podílet na formulaci společné pozice sedmadvacítky. "Chceme vyjednávat společně s ostatními členskými Evropské unie, nic jiného by ani nedávalo smysl vzhledem k charakteru těch jednání," řekl premiér.

Za Evropskou unii povede jednání s Brity Evropská komise. Mandát pro ni schválí Evropská rada, v níž zasedají předsedové vlád a prezidenti členských zemí. Velká Británie proces vystoupení z EU zahájila 29. března. Předseda Evropské rady Donald Tusk následně představil návrh postupu jednání.

Prvním úkolem podle něj bude rozvázání vzájemných vztahů a zajištění právní jistoty pro občany, firmy a mezinárodní partnery. Až poté, co bude v této oblasti dosaženo "dostatečného pokroku", budou možné přípravné a předběžné diskuse o budoucích obchodních vztazích.