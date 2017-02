Praha - Brzké vyřazení Sparty z Evropské ligy by nemělo ohrozit postavení českého fotbalu na 11. místě žebříčku podle koeficientu UEFA a teoretickou šanci na přímý postup do Ligy mistrů. Ten by mohl získat český šampion sezony 2017/18, pokud ve stejném ročníku vyhraje Ligu mistrů celek, který si zároveň zajistí postup do LM z vlastní domácí soutěže. Českému fotbalu se však znovu vzdálí nejlepší desítka, která bude mít přímý postup zajištěný automaticky.

Aktuálně má Česko na desáté Turecko ztrátu už téměř pět bodů, navíc Besiktas je v osmifinále Evropské ligy. Výrazně si polepšila i devátá Belgie, která má v osmifinále hned tři kluby a bude útočit na osmou Ukrajinu.

České kluby se tak musejí dívat spíše za sebe. Dvanácté Švýcarsko ztrácí 1,1 bodu, ale už také nemá v pohárech zástupce. Třinácté Nizozemsko a čtrnácté Řecko sice stále mají ve hře po jednom klubu, ale také mají ztrátu čtyř bodů respektive 5,5, což by jim pomohl smazat jen výrazný úspěch.

Nizozemsko a Řecko ale budou v příští sezoně odečítat o čtyři body méně než Česko, které přijde v pětiletém hodnocení o body za druhou nejúspěšnější sezonu ve své historii (2012/13), a už nyní jsou tak v podstatě pro příští sezonu na stejné startovní pozici.

Po tomto ročníku, který byl pro český klubový fotbal z pohledu koeficientu druhý nejhorší za posledních pět let, tak čeká v příští sezoně na české celky náročný úkol udržet současnou pozici.

Pětiletý žebříček národních koeficientů UEFA (po prvních osmifinále LM a 2. kole EL):

Pořadí Země 2012/13 2013/14 2014/15 2015/16 2016/17 Celkem 1. Španělsko 17,714 23,000 20,214 23,928 15,142 99,998 2. Německo 17,928 14,714 15,857 16,428 12,571 77,498 3. Anglie 16,428 16,785 13,571 14,250 12,357 73,391 4. Itálie 14,416 14,166 19,000 11,500 11,916 70,998 5. Francie 11,750 8,500 10,916 11,083 11,750 53,999 6. Rusko 9,750 10,416 9,666 11,500 9,000 50,332 7. Portugalsko 11,750 9,916 9,083 10,500 8,083 49,332 8. Ukrajina 9,500 7,833 10,000 9,800 5,500 42,633 9. Belgie 6,500 6,400 9,600 7,400 10,100 40,000 10. Turecko 10,200 6,700 6,000 6,600 8,500 38,000 11. ČR 8,500 8,000 3,875 7,300 5,500 33,175 12. Švýcarsko 8,375 7,200 6,900 5,300 4,300 32,075 13. Nizozemsko 4,214 5,916 6,083 5,750 7,300 29,263 14. Řecko 4,400 6,100 6,200 5,400 5,600 27,700 15. Rakousko 2,250 7,800 4,125 3,800 7,375 25,350 16. Chorvatsko 4,375 4,375 6,875 4,500 5,125 25,250 17. Rumunsko 6,800 6,875 5,125 2,250 3,300 24,350 18. Dánsko 3,300 3,800 2,900 5,500 8,000 23,500 19. Bělorusko 4,500 1,750 5,500 5,125 3,000 19,875 20. Polsko 2,500 3,125 4,750 5,500 3,875 19,750

České koeficienty v jednotlivých sezonách:

2016/17 - 5,500

2015/16 - 7,300

2014/15 - 3,875

2013/14 - 8,000

2012/13 - 8,500

2011/12 - 5,250

2010/11 - 3,500

2009/10 - 4,100

2008/09 - 2,375

2007/08 - 5,125

2006/07 - 5,750

2005/06 - 4,625

2004/05 - 2,875

2003/04 - 7,375

2002/03 - 6,200

2001/02 - 5,500

2000/01 - 6,000

1999/00 - 8,000

1998/99 - 2,250

1997/98 - 6,500

1996/97 - 4,666

1995/96 - 12,000

1994/95 - 4,000

1993/94 - 1,000