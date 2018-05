Ilustrační foto - Konvoj americké a britské armády pokračuje druhým dnem v cestě přes české území. Celkem 125 vozidel a 550 lidí se přesouvá z Německa do Polska, kde by vojáci měli působit v rámci snahy NATO o posílení svých východních členů. Na snímku z 26. března projíždí kolona hraničním přechodem v Náchodě.

Praha - Českem příští týden projede konvoj americké armády, který z Německa zamíří přes Polsko na cvičení do Pobaltí. Celkem se přes ČR přesune asi 400 vozidel a 1000 vojáků. ČTK to dnes sdělil Jakub Fajnor z tiskového oddělení ministerstva obrany. Američtí vojáci projedou Českou republikou ve dvou skupinách, každá z nich pak bude rozdělena kvůli plynulosti dopravy do menších skupin. Přesun je naplánován na 29. května až 1. června.

Českou republikou za poslední tři roky projelo několik větších konvojů americké armády. Pozornost vyvolal především první z nich. I když se proti němu zpočátku ozývali hlavně odpůrci NATO, americké vojáky nakonec během cesty i na jednotlivých zastávkách vítaly tisíce lidí.

Nadcházející konvoj přes Česko projede v rámci cvičení Saber Strike 2018. Podle ministryně obrany v demisi Karly Šlechtové (za ANO) je průjezd ukázkou plnění českých spojeneckých závazků. "Našim vojákům zároveň umožňuje v praxi procvičit činnosti související s logistikou a doprovodem," uvedla.

Fajnor poznamenal, že cvičení je jednou z aktivit, kterými NATO reaguje na vývoj bezpečnostního prostředí ve světě a "demonstruje svoji soudržnost, pevnost transatlantické vazby a připravenost členských zemí ke kolektivní obraně". Konvoj by měl celkem zahrnovat asi 400 vozidel a 1000 vojáků 2. jízdního pluku (2nd Cavalry Regiment) z německého Vilsecku.

První část přejede hraniční přechod Rozvadov v úterý 29. května večer, po dálnici D5 a přes Pražský okruh zamíří do kasáren ve Staré Boleslavi, kde vojáci přenocují. Druhý den budou pokračovat po dálnicích D10, D11 a silnici 33 (E67) na hraniční přechod Náchod. "Tento blok čítající do 170 vozidel a do 300 osob bude s ohledem na plynulost dopravy rozdělen do sedmi proudů vždy se zhruba hodinovým rozestupem," uvedl Fajnor. Druhá část konvoje přijede do Rozvadova večer ve čtvrtek 31. května. Noc opět stráví ve Staré Boleslavi a ráno vyrazí do Náchoda. Rozdělen bude do deseti částí.

Americké vojáky doprovodí Vojenská policie a Policie ČR. Žádné ukázky pro veřejnost, jak tomu bylo v některých případech v minulých letech, armáda neplánuje.

"Pro Armádu České republiky představuje tento průjezd významnou příležitost k poskytnutí podpory hostitelskou zemí a další ze zkušeností s plánováním a organizováním přesunů v mezinárodním prostředí, do které se zapojuje Odbor vojenské dopravy Agentury logistiky ve spolupráci s dalšími subjekty státní správy," uvedl ředitel sekce podpory ministerstva obrany Jaromír Zůna.