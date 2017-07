Praha - Export zbraní a vojenského materiálu z Česka dosáhl loni rekordní hodnoty 18,2 miliardy korun, v roce 2015 to bylo 15 miliard. Z jednotlivých států české zbrojovky nejvíc vyvezly do Iráku. K vývozu vojenského materiálu bylo v roce 2016 uděleno 1180 licencí. Vyplývá to ze zprávy, kterou v pondělí projedná vláda.

Nejvíc vojenského materiálu mířilo do Iráku, a to za 1,66 miliardy Kč, dále do Spojených arabských emirátů (1,4 mld. Kč), na Slovensko (1,15 mld. Kč) a do Egypta (1,1 mld. Kč).

V roce 2016 byly vyvezeny střelné zbraně a střelivo do zemí mimo EU v hodnotě 3,4 miliardy korun. Nejvíc jich mířilo do USA, Kanady a Thajska.

Loni vydalo ministerstvo průmyslu a obchodu v oblasti povolení vývozu zboží a technologií dvojího užití 428 povolení do 70 zemí. Nejvíc tohoto zboží mířilo do Ruska, Číny a Indie. Zboží a technologie dvojího užití představují produkty v průmyslové, jaderné, chemické a biologické oblasti, které jsou primárně vyráběny pro civilní použití, mohou být ale použity i pro vojenské účely.

Vedle vývozu vojenského materiálu vláda schválila darování ručních zbraní a nábojů vládě USA v celkové hodnotě 21,4 milionu korun na podporu iráckých ozbrojených a bezpečnostních sil v boji proti tzv. Islámskému státu a darování ručních zbraní a nábojů jordánské vládě v hodnotě 14,2 milionu korun.

Na konci loňského roku bylo v Česku 251 firem a dvě fyzické osoby držitelem povolení k zahraničnímu obchodu s vojenským materiálem. Export pro české zbrojařské firmy představuje 90 procent jejich produkce. V jiných zemích Evropské unie a NATO je to deset až 30 procent celkového objemu jejich výroby.

Další růst exportu produktů českého zbrojařského průmyslu letos přibrzdí nedostatek pracovníků, řekl ČTK nedávno prezident Asociace obranného a bezpečnostního průmyslu ČR Jiří Hynek. "Nárůst (letos) bude také, ale nebude už tak rapidní. Výrobci jsou na hranici svých výrobních kapacit, většinou se jim nedaří shánět nové lidi," uvedl Hynek. Poptávka je podle něj vysoká, ale čeští výrobci nejsou schopni ji naplnit.

Přehled vývozu vojenského materiálu dle finančního objemu v letech 1999 - 2016:

Rok Hodnota vývozu v mld. Kč 1999 3,32 2000 3,09 2001 2,06 2002 2,37 2003 2,64 2004 2,86 2005 2,62 2006 2,63 2007 4,83 2008 4,73 2009 4,63 2010 5,48 2011 4,51 2012 6,77 2013 7,43 2014 11,77 2015 15,13 2016 18,24

zdroj: MPO