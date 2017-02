Melbourne - Čeští tenisté v oslabené sestavě vypadli v prvním kole Davisova poháru v Austrálii a budou hrát v září baráž o udržení ve Světové skupině. Po dvou prohraných pátečních dvouhrách neuspěli v klubu Kooyong v Melbourne ani v dnešní čtyřhře, v níž Jan Šátral s Jiřím Veselým podlehli favorizovanému páru Sam Groth, John Peers 3:6, 2:6 a 2:6.

"Hodnotí se to velmi špatně. Jeli jsme sem s tím, že zkusíme překvapit, ale nepřekvapili jsme ničím. Velmi hladce jsme prohráli všechny tři zápasy, i když kvalita byla na australská straně. To ukázali jak v deblu, tak ve včerejších singlech," řekl Radiožurnálu a webu tenisovysvet.cz český kapitán Jaroslav Navrátil. "Přál bych si, abychom byli v září kompletní a udělali maximum pro to, abychom nesestoupili," dodal Navrátil, který postrádal hlavně týmovou jedničku Tomáše Berdycha.

Domácí Australané získali potřebný třetí bod a na jejich postupu do čtvrtfinále už nic nemohou změnit ani závěrečné nedělní dvouhry, které jsou vzhledem k nepříznivé předpovědi počasí v ohrožení. "Vypadá to velice špatně. Budeme čekat a uvidí se. Když nebude pršet, budou hrát Zdeněk Kolář a Honza Šátral," uvedl Navrátil.

Český tým čeká baráž podruhé za poslední tři roky. O udržení musel hrát i předloni, kdy v prvním kole rovněž podlehl Austrálii doma 2:3 a poté se zachránil mezi elitou vítězstvím v Indii. Od vzniku Světové skupiny sestoupili tenisté jen v roce 2005. Soupeře pro baráž hranou 15. až 17 září poznají až později, los by měl proběhnout v dubnu.

Navrátilovi svěřenci, držitelé "salátové mísy" z let 2012 a 2013, se museli v Austrálii obejít nejen bez Berdycha, ale i bez dalších dvou hráčů Lukáše Rosola s Adamem Pavláskem. Navíc kvůli zranění zad nemohl do dnešní čtyřhry zasáhnout zkušený Radek Štěpánek.

"Předběžně jsme domluveni, že Tomáš bude v září hrát. Doufám, že Radek nebude zraněný," řekl Navrátil. "Jinak ale musíme akceptovat, že se tvoří nový tým a že ta generace dvou úspěšných hráčů Tomáše a Radka pomalu končí," dodal kapitán.

Do deblu spolu poprvé nastoupili Veselý s Šátralem, kteří v pátek ve dvouhrách nezískali v Melbourne proti svým soupeřům Jordanu Thompsonovi a Nicku Kyrgiosovi ani set.

Češi chtěli ve čtyřhře ještě vykřesat mizivou naději na obrat, ale v klubu Kooyong od začátku tahali za kratší konec. V prvním setu se sice na dvorci hledal čerstvý vítěz deblu na Australian Open Peers, jenže Šátral si dvakrát prohrál podání a Australané za půl hodiny vedli 1:0.

Hostující pár neměl síly na zvrat a druhá sada byla ještě jasnější. Veselý hned v úvodním gamu ztratil servis, což zopakoval i za stavu 1:3 a domácí pár za necelou hodinu dělil od zisku rozhodujícího bodu jediný set.

Třetí dějství zahájila česká dvojice stejně špatně jako to předešlé a pro změnu Šátral čistou hrou přišel o své podání. Hostující pár na přelomu setů prohrál čtrnáct fiftýnů za sebou, servis následně neudržel ani Veselý a bylo definitivně rozhodnuto.

"Zápas byl od začátku do konce na jednu bránu. Víceméně jenom na úvod jsme trochu vzdorovali, jinak nás převálcovali úplně jednoznačně," řekl Veselý. "Skoro jsme se nedostali do hry. Zkoušeli jsme furt něco měnit, vyměnili jsme si strany na returnu, na servisu, ale nešlo nic. Oni hráli tak dobře, že to nebylo úplně o nás dvou," doplnil Šátral.

1. kolo tenisového Davisova poháru v Melbourne (tvrdý povrch):

Austrálie - ČR 3:0 po čtyřhře

Groth, Peers - Šátral, Veselý 6:3, 6:2, 6:2.

Kapitán Navrátil je předběžně domluvený na baráž s Berdychem

Nehrající kapitán Jaroslav Navrátil věří, že čeští tenisté budou v zářijové baráži bojovat o udržení ve Světové skupině Davisova poháru v kompletním složení. V utkání prvního kola v Austrálii chyběla jednička Tomáš Berdych i další dva hráči Lukáš Rosol s Adamem Pavláskem, nakonec nemohl hrát ani zraněný Radek Štěpánek a hostující tým v Melbourne v oslabené sestavě prohrál už po úvodních třech zápasech.

"Střetnutí v Austrálii se hodnotí velice špatně, nejen proto, že jsme prohráli už po sobotě a je to 0:3. Jeli jsme sem s tím, že zkusíme překvapit a bohužel jsme nepřekvapili ničím," řekl Navrátil Radiožurnálu a webu tenisovysvet.cz po hladké třísetové porážce českého páru Jan Šátral, Jiří Veselý v dnešní čtyřhře.

"Velice hladce jsme prohráli všechny tři zápasy. I když musím říct, že kvalita byla na australské straně, což ukázali v deblu i ve včerejších singlech," dodal nehrající kapitán.

Doufá, že v září bude tým kompletní. "Bude to až za půl roku, takže uběhne ještě strašně moc vody a bude tam pár grandslamů. Zatím jenom předběžně jsme domluveni, že Tomáš bude v září hrát, což je důležité. Doufám také, že Radek nebude zraněný a udělá vše pro to, aby byl ready jak na nějakou dvouhru, tak i na čtyřhru. Je důležité, abychom byli všichni v pořádku a udělali maximum pro to, abychom nesestoupili," řekl Navrátil.

V Austrálii mu nakonec chyběli hned čtyři hráči, neboť kvůli zranění zad nemohl nastoupit Štěpánek. Jednička týmu Veselý opět potvrdil, že se mu v Davisově poháru nedaří a v úvodní dvouhře po nervózním výkonu prohrál s domácím debutantem Jordanem Thompsonem. Nováček Šátral měl hodně těžkou roli a proti australské hvězdě Nicku Kyrgiosovi byl prakticky bez šance.

"Doufejme, že Jirka odehraje na turnajích pár důležitých zápasů a dostane se zase do pohody, aby byl platným hráčem v Davis Cupu. Honza Šátral nezklamal, měl to hodně těžké. Na vlastní oči viděl v utkání s Kyrgiosem, jací jsou hráči první dvacítky. Byla to pro něj dobrá zkušenost vidět, kde je jeho tenis a kde Kyrgiose," mínil Navrátil.

S českým týmem v letech 2012 a 2013 Davisův pohár vyhrál, nyní se ale musí podruhé za poslední tři ročníky chystat na baráž. "Musíme akceptovat, že se tvoří, nebo bude tvořit nový tým. Že ta generace dvou úspěšných hráčů Tomáše a Radka pomaličku končí. Na to si musíme zvyknout," řekl Navrátil.

"Je to teď na těch dalších klucích, aby udělali vše pro to, aby se ještě zlepšili. Nestačí jen být v týmu. Vidí, jak je Světová skupina vyrovnaná a těžká. Austrálie má dobrý tým, ale je to průměr světového tenisu v týmech a my jsme neudělali ani set. Na vlastní kůži jsme zažili, jaké je to bez těch dvou (Tomáše a Radka) hrát. O to víc se musí přidat," dodal.