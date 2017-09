New York - České tenistky mají na grandslamovém US Open jisté finále čtyřhry. Lucie Šafářová s Barborou Strýcovou dnes postoupily do semifinále, v kterém se utkají s Lucií Hradeckou a Kateřinou Siniakovou.

Šafářová se Strýcovou porazily kanadsko-čínský pár Gabriela Dabrowská, Sü I-fan 6:3, 2:6 a 6:4. Utkání začalo na venkovním dvorci Grandstand, ale kvůli dešti bylo dvakrát přerušeno a třetí set se dohrával pod střechou centrkurtu.

V rozhodujícím setu vzaly bronzové olympijské medailistky z loňských her v Riu de Janeiro dvakrát podání Sü I-fan, ale pokaždé pak o servis přišla Strýcová. Rozhodující brejk se české dvojici povedl na 5:4 při servisu Dabrowské a světová deblová jednička Šafářová duel ukončila čistou hrou.

Triumf ve čtyřhře získala na US Open naposledy loni Šafářová s nyní zraněnou Američankou Bethanií Mattekovou-Sandsovou. Z titulu se v New Yorku už radovala i Hradecká, v páru s Andreou Hlaváčkovou uspěly v roce 2013.

I Hlaváčková má šanci postoupit do semifinále. Spolu s Maďarkou Timeou Babosovou čtvrtfinálový duel proti Sanie Mirzaové z Indie a Číňance Šuaj Pcheng stihly rozehrát, ale zápas je kvůli dešti přerušen za stavu 2:2 v prvním setu.

Tenisový grandslamový turnaj US Open v New Yorku

(tvrdý povrch, dotace 50,4 milionu dolarů):

Ženy:

Čtyřhra - čtvrtfinále:

Šafářová, Strýcová (3-ČR) - Dabrowská, Sü I-fan (9-Kan./Čína) 6:3, 2:6, 6:4.