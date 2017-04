Tampa - České tenistky hrají v semifinále Fed Cupu v USA po prvním dnu nerozhodně 1:1 a i v oslabené sestavě drží naději na postup do dalšího finále. Sedmnáctiletá Markéta Vondroušová nejdříve nestačila v Tampě na Coco Vandewegheovou, které na zelené antuce prohrála 1:6 a 4:6. Vyrovnání zařídila Kateřina Siniaková výhrou nad Shelby Rogersovou dvakrát 6:3.

Nedělní program zahájí souboj jedniček Siniakové a světové čtyřiadvacítky Vandewegheové a pak je na pořadu duel dvojek. Je otázkou, jestli nastoupí Vondroušová s Rogersovou, nebo dají kapitáni šanci dalším hráčkám. V případě nerozhodného stavu by o finalistkách rozhodla čtyřhra.

"Coco hrála lépe, než jsem čekal. Markéta se nemohla dostat do rytmu, ale jsem rád, jak hrála," řekl kapitán Petr Pála České televizi a k Siniakové dodal: "Jsem rád, že to Kačka odehrála a především jak to zvládla výborně v hlavě od začátku do konce. Teď se musíme připravit, abychom v neděli udělali ze tří duelů dva body."

Vondroušová získala minulý týden v Bielu první titul na okruhu WTA, ale na agresivně hrající semifinalistku Australian Open nestačila. Od úvodní výměny se Vandewegheová pustila do české tenistky zostra a agresivní hrou držela bývalou juniorskou světovou jedničku pod tlakem. "Nenechá ji nadechnout," komentovala vývoj Martina Navrátilová v přenosu stanice Tennis Channel.

Za stavu 1:1 nabídla Vondroušová soupeřce první brejkbol jednou ze svých sedmi dvojchyb v utkání. Američanka šanci využila a pak získala sedm her v řadě. "Coco udělala všechno dobře a Vondroušová neměla šanci," uvedla Navrátilová, vítězka Fed Cupu v československých i amerických barvách.

Ve druhé sadě Vondroušová srovnala po chybách Američanky z 0:2 na 2:2 a ještě na 3:3, ale jen výjimečně si udržela vlastní servis. První mečbol za stavu 3:5 odvrátila, ale Vandewegheová zápas dopodávala a vyhrála za hodinu a 24 minut.

"Na začátku jsem byla hodně nervózní. Umím hrát líp, než jsem ukázala," řekla po své fedcupové premiéře Vondroušová českým novinářům. "Druhý set už byl dobrý, ale ona měla lepší koncovku," dodala tenistka. "Škoda, že trošku nevedla a nedostala se soupeřce víc do hlavy, protože i ta rozbila raketu," uvedl Pála.

Siniaková zvládla vstup do své první fedcupové dvouhry výborně a za 13 minut vedla nad Rogersovou 4:0 a posléze už 5:1. Pak sice trochu chybovala, začala se na sebe zlobit, ale tři brejknoly za stavu 3:5 odvrátila a kraťasem využila druhý setbol.

Ve druhém setu se zpočátku hráčky přetahovaly o každý game, ale držely si servis. Siniaková udeřila čistou hrou při podání Američanky na 3:2, dobře se pohybovala, snažila se soupeřku překvapovat, čímž ji vyváděla z rytmu. Česká tenistka využila hned první mečbol, k čemuž jí pomohla dvojchyba Rogersové.

Rozhovor se Siniakovou na kurtu po výhře vedla legendární Navrátilová. Jelikož to bylo pro americké publikum, mluvily spolu anglicky. "Šla jsem na kurt trošku nervózní, ale těšila jsem se," říkala Siniaková. "Snažila jsem se bojovat o každý míč, hrát dlouhé výměny a cítila se fyzicky dobře. Od začátku to bylo dobré," prohlásila.

Ani jeden z týmů nehraje v nejsilnější sestavě. Kapitánovi Petru Pálovi chybí mimo jiné zraněná Petra Kvitová, omluvila se i Karolína Plíšková. Američankám scházejí těhotná Serena Williamsová, její sestra Venus i Madison Keysová.

Semifinále tenisového Fed Cupu v Tampě:

USA - ČR 1:1 po prvním dnu

Vandewegheová - Vondroušová 6:1, 6:4, Rogersová - Siniaková 3:6, 3:6.