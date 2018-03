Brno - České maminky mají speciální požadavky na tvar a funkci kočárku pro své děti. Preferují určitý typ golfového kočárku, důraz kladou na snadné skládání a praktickou údržbu. Velkou roli hraje cena, řekli dnes novinářům na veletrhu Pro dítě v Brně zástupci společnosti Baby Direkt.

"Každá firma vyrábí primárně pro svůj trh, protože požadavky se všude trochu liší. České maminky chtějí třeba jiné polohování židliček. Také design chtějí trošku jiný a samozřejmě velkou roli hraje cena," uvedl marketingový ředitel společnosti Baby Direkt Lukáš Fiala.

Firma vyrábí kočárky pod značkou ZOPA design. Jejím cílem je, aby pokryla veškeré potřeby k péči o dítě od narození zhruba do tří let. Novinkou je třeba dětské nádobí z bambusu, které je maximálně bezpečné a po uplynutí životnosti se jednoduše zkompostuje.

Každý trh je něčím specifický a o Češích je známo, že více než poslední výkřik módy ocení praktickou stránku věci. Většina českých rodičů proto od kočárků očekává hlavně kvalitu, dlouhou životnost a mnohostranné využití. Novinkou značky je kočárek MYSTIC vhodný pro děti od narození až do 15 kilogramů váhy, tedy přibližně do tří let. "Produkt jsme vyvíjeli tak, aby vyhovoval především zákazníkům na českém trhu. Chtějí co největší prostor v hluboké korbě, u nás je to délka 80 cm a šířka 34 cm, což zajistí pohodlí dítěti i s fusakem. V létě rodiče ocení větrání na stříšce a v přední části korby, takže dítě ležící na bříšku tudy vidí ven a je klidnější," doplnil produktový manažer firmy Baby Direkt Petr Horáček přednosti novinky.

Kočárek bude od března cenovou alternativou k polským výrobkům. "Spadá tedy do nižší střední třídy, ale vzhledem, výbavou a kvalitou patří do vyšší kategorie," dodal Horáček. Baby Direkt je rodinná společnost, která působí v České a Slovenské republice od roku 1992 a nabízí kompletní sortiment výrobků pro děti od předních světových producentů. Vedle toho navrhuje i zboží vlastní značky ZOPA design.

Podle mělnické společnosti Patron Bohemia je trendem při nákupu dětského kočárku jeho univerzálnost. Většina zákazníků si koupí podvozek, na který lze nasadit lůžko pro novorozence i sedačku pro věší dítě. Velká část zákazníků si k tomu koupí do trojkombinace i autosedačku, která jde připevnit na podvozek. Absolutní menšina chce pouze jednu variantu kočárku a oblíbené jsou stále "golfáče" jako lehký a skladný kočárek na teplé měsíce a na dovolenou pro děti, které už z velké části chodí samy.