Česká letecká výroba slaví letos sto let. A i po století zůstává Česko jednou z mála zemí světa, která dokáže vyrobit nejen komponenty tohoto technologicky nesmírně náročného celku, ale rovnou celé letadlo. „Česko je letecká velmoc. Dokážeme vyrobit vše od draku přes elektroniku, vývoj a výrobu motorů, kde patříme mezi světovou extratřídu, až po hotové letouny pro civilní dopravu, sport, výcvik i vojenské užití,“ zdůrazňuje ministr průmyslu a obchodu Tomáš Hüner ve speciálním magazínu „Česká letadla píšou dějiny. Už 100 let“, který vydává ČTK ve svém servisu Protext.

Tomáš Hüner v úvodním článku magazínu připomíná, že jedním z prvních kroků, které učinila československá vláda v roce 1918, bylo založení společnosti TOVÁRNA NA LETADLA. „Při drobné přesmyčce získáme značku našeho prvního leteckého závodu – LETOV, který ve dvacátých a třicátých letech vyvinul a vyráběl více než padesát typů letadel všech kategorií, počínaje prvním bojovým letounem LETOV – Š-1,” uvádí Tomáš Hüner.

Také jeho náměstek Vladimír Bärtl, jinak také majitel pilotní licence, upozorňuje na důležitost letectví v českém průmyslu. „Rád bych zdůraznil, že jsme jednou ze sedmi zemí světa, která dokáže vyvíjet letecké motory,” podtrhuje Bärtl.

Hlavní doménou českého letectví jsou sportovní letadla, malá dopravní letadla do 19 cestujících, cvičná vojenská proudová letadla, malé bezpilotní prostředky a participace v dodavatelských řetězcích velkých světových hráčů jako je například Airbus. A třebaže v porovnání s jinými obory nejsou letci až tak těžkou váhou, jsou stále na vzestupu.

V roce 2016 rostl export v odvětví leteckého průmyslu téměř dvakrát rychleji (6,1 procenta) než export zpracovatelského průmyslu jako celku, který vzrostl o 3,2 procenta. „V roce 2017 se svým 42 procenty růstu patřil mezi exportně nejrychleji rostoucí odvětví domácí ekonomiky,” dodává Bärtl.

Mezi největší odběratele letadel a komponentů patří Francie, následují Spojené státy, Rusko, Irák, Německo, Rakousko, Velká Británie a Itálie.

Zásluhu na tom, že je domácí letectví na vzestupu a hlásí se stále silněji o slovo na světových trzích, mají pak logicky samy firmy. Co název, to zvučné jméno: v minulosti, v přítomnosti a s velkou pravděpodobností i v budoucnosti. Aero Vodochody (založeno 1919) změnil před dvěma lety podnikovou strategii a vyhlásilo návrat do vojenského létání a s ním spojenými a mezinárodně oceňovanými programy. Svět se chystá dobýt zbrusu novým modelem L-39NG.

ZLIN Aircraft (založena 1934), která je dlouhodobě pojmem v Latinské Americe, loni překročila stanovené cíle - kromě prodeje letadel posiluje zájem o náhradní díly a letecké komponenty. „Máme zcela nové certifikované výrobní a servisní středisko pro vystřelovací sedačky,” připomíná ředitel Miloslav Tutter a naznačuje, že firma pracuje na vývojové studii nového letadla.

Dalším příkladem úspěchu českého leteckého sektoru je skutečnost, že se společnost GE Aviation rozhodla vybudovat v tuzemsku centrum pro vývoj, testování a výrobu nových turbovrtulových motorů. Firma bude spolupracovat s tuzemskými univerzitami a místními dodavateli, po dokončení vývoje motoru chce tento motor v Česku vyrábět.

Mezi čtyři světové výrobce pomocných energetických jednotek (APU) patří PBS Velká Bíteš. Firma jich vyrobila přes sedm tisíc a dnes pohánějí vrtulníky po celém světě. Podnik rovněž vyrábí proudové motory pro bezpilotní i pilotované prostředky a letos uvede na trh novinku. Jde o nový přírustek do rodiny malých proudových motorů PBS TJ80, který je určen pro cvičné terče a jiné bezpilotní prostředky. "Trh bezpilotních prostředků je nejdynamičtěji se rozvíjejícím se trhem. Jde o světový trend a my jsme jeho součástí," zdůraznil v rozhovoru Milan Macholan, generální ředitel PBS Velká Bíteš.

Do budování leteckého průmyslu zasahuje i agentura CzechInvest, která dosud dojednala 27 leteckých investičních záměrů, tuzemských i zahraničních, v souhrnné výši 12,2 miliardy korun. Vytvořit mají přes čtyři tisíce nových pracovních míst.

ČTK při příležitosti 100. výročí založení leteckého průmyslu připravila v servisu Protext seriál, který bude zveřejňován ve speciální sekci na webu ceskenoviny.cz. Souhrnný přehled podá elektronický magazín s datem vydání 29. května. Následovat bude anglická verze, která doprovodí českou národní účast na červencové prestižní airshow v britském Farnborough.

Celou přílohu si můžete stáhnout zde.