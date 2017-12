Buffalo (USA) - Neproměněná přesilová hra pěti proti třem z úvodu třetí třetiny mrzela české hokejisty po porážce se Švédskem na mistrovství světa dvacítek v Buffalu. Svěřenci trenéra Filipa Pešána nevyužili 93 sekund trvající výhodu dvou hráčů v poli k vyrovnání na 2:2 a ve 45. minutě sami při vyloučení obránce Filipa Krále inkasovali na konečných 1:3.

"Škoda, že jsme přesilovku pět na tři neproměnili, mohl to být jiný zápas," řekl autor jediného českého gólu Filip Zadina, který v 39. minutě po přihrávce Martina Nečase využil střelou z pravého kruhu přesilovou hru a snížil na 1:2.

"Tyto situace trénujeme. 'Neči' mě tam pěkně našel a já jsem to trefil," uvedl Zadina, který z podobné pozici v dvojnásobné početní výhodě ztroskotal na brankáři Filipu Gustavssonovi. Pak přišel třetí gól Švédů z hole Alexandera Nylandera.

Českému týmu se nepovedl vstup do utkání. Prvních dvacet minut bylo ze střeleckého pohledu identických jako v zápase s Ruskem. Švédové měli navrch v poměru 15:5. "My se v první třetině rozkoukáváme. Než se do zápasu dostaneme, chvíli to trvá," připustil obránce Radim Šalda.

Češi prohrávali od šesté minuty po brance Marcuse Davidssona a 56 sekund před první pauzou zvýšil v přesilovce Elias Pettersson. "V první třetině jsme nezačali dobře, báli jsme se hrát s pukem," prohlásil Zadina.

V sobotu od 18:00 SEČ čeká český tým duel s Běloruskem, které v úvodním zápase podlehlo Švédům 1:6 a dnes narazí na Rusko. "Očekáváme, že budeme favority. Musíme zvítězit, tlačit se do brány, střílet a hrát jako tým," uvedl obránce Vojtěch Budík.