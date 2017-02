Praha - V českých hotelech, penzionech či kempech se loni ubytovalo více než 18,3 milionu hostů, což bylo o 6,9 procenta více než předloni. Do hromadných ubytovacích zařízení zamířilo více domácích i zahraničních hostů. Meziročně se u obou skupin zvýšil také počet přenocování, celkem o 5,4 procenta. Údaje dnes zveřejnil Český statistický úřad.

Z hlediska počtu hostů i přenocování si loni polepšily všechny kraje. Nejvyšší růst počtu hostů zaznamenal Karlovarský kraj, a to o 13,2 procenta. Z hlediska počtu přenocování rostl nejrychleji Ústecký kraj, o 10,6 procenta nocí.

Zahraničních turistů přijelo loni do Česka téměř 9,3 milionu. Proti roku 2015 to představovalo růst o 6,7 procenta. Počet ubytovaných hostů z Česka se meziročně zvýšil o sedm procenta na více než devět milionů.

Ze zahraničí loni zamířilo do Česka méně hostů z Ruska či Japonska. Naopak pokračoval růst zájmu německých turistů, jejichž počet meziročně vzrostl o 6,4 procenta. "Slováků přijelo o 11,7 procenta více a návštěvnost z Polska byla vyšší o 12,1 procenta," uvedl ČSÚ. Pokračoval i zvýšený zájem turistů z asijských zemí, například z Číny či Jižní Koreje, ale i z Izraele.

V posledním čtvrtletí loňského roku vzrostl počet přenocování v hromadných ubytovacích zařízeních meziročně o 8,5 procenta. Nejvíce se dařilo hoteliérům z Vysočiny, kterým se počet nocí zvýšil skoro o pětinu. "Dále dvojciferného růstu dosáhla ubytovací zařízení v Karlovarském, Olomouckém, Jihočeském či Pardubickém kraji," doplnil ČSÚ.

Do hotelů, penzionů a dalších ubytovacích zařízeních přijelo v posledním čtvrtletí 3,9 milionu hostů. Oproti stejnému období roku 2015 to představovalo nárůst téměř o desetinu. Nejvyšší meziroční nárůst počtu ubytovaných turistů zaznamenal Karlovarský kraj, a to o 26,5 procenta.

Srovnání počtu hostů ubytovaných v ČR v letech 2015 a 2016:

Ubytovaní hosté 2015 2016 index 2015/2016 domácí 8,488.761 9,086.342 107,0 cizinci 8,686.726 9,288.013 106,7 celkem 17,175.487 18,374.355 106,9

Zdroj ČSÚ

Poskytovatelům služeb loni stouply tržby o 1,2 procenta Poskytovatelům služeb loni reálně meziročně vzrostly tržby o 1,2 procenta. Růst zaznamenala všechna odvětví kromě profesních, vědeckých a technických činností. Nejvíce se zvýšily tržby za ubytování, stravování a pohostinství, a to o 5,3 procenta. V samotném čtvrtém čtvrtletí stouply tržby za služby meziročně o 1,5 procenta. Vyplývá to z informací, které dnes zveřejnil Český statistický úřad. Ve stravování a pohostinství se tržby zvyšovaly ve všech měsících roku, v ubytování zaznamenal ČSÚ pokles za duben a květen. Za celý rok vzrostly tržby ve stravování a pohostinství o 5,7 procenta, v ubytování o 4,4 procenta. Tržby v dopravě a skladování vzrostly o 1,1 procenta, především díky skladování a vedlejším činnostem v dopravě (růst o 3,7 procenta). Dařilo se také letecké a vodní dopravě, kde firmy utržily o procento, respektive o 3,5 procenta více. Naopak nižší tržby zaznamenaly poštovní a kurýrní činnosti, kterým tržby klesaly pátým rokem. Po předchozích třech letech růstu se snížily tržby také pozemní a potrubní dopravě. Na loňském růstu tržeb informačních a komunikačních činností o 1,5 procenta se podílela všechna odvětví s výjimkou objemově nejvýznamnějších činností v informačních technologiích, které zahrnují například programování. Nejvyšší meziroční růst si připsaly informační činnosti, a to 8,4 procenta. "Již čtvrtý rok v řadě vykázaly nárůst telekomunikační činnosti," uvedl ČSÚ. Tržby činností v oblasti nemovitostí vzrostly zhruba o procento. V administrativních a podpůrných činnostech stouply tržby o 4,4 procenta. Stejně jako předloni vzrostly tržby všem odvětvím vyjma cestovních agentur a kanceláří, kde tržby klesly o tři procenta. Nejvýraznější růst tradičně zaznamenaly pracovní agentury, a to o 11,3 procenta. Naopak v odvětví profesních, vědeckých a technických činností se tržby snížily, a to o 2,3 procenta. Vliv na to měly zejména architektonické a inženýrské činnosti, které klesaly po všechna čtvrtletí roku. Za celý loňský rok byly meziročně nižší o 7,3 procenta. Naopak meziročně vyšší tržby zaznamenaly reklamní agentury a průzkum trhu, ostatní profesní, vědecké a technické činnosti, ale především právní a účetnické činnosti. V samotném čtvrtém čtvrtletí rostly sezónně očištěné tržby ve službách reálně mezičtvrtletně o desetinu procenta, meziročně o 1,5 procenta, a to očištěné i bez očištění. Poslední čtvrtletí let 2015 i 2016 mělo shodný počet pracovních dní. Nejvyššího meziročního růstu tržeb dosáhlo ubytování, stravování a pohostinství, a to i přes zavedení elektronické evidence tržeb, která se od loňského 1. prosince roku dotkla právě restaurací a hotelů. Celkově se v ubytování, stravování a pohostinství ve čtvrtém čtvrtletí zvýšily tržby o 6,3 procenta. V ubytování stouply o 6,4 procenta, ve stravování a pohostinství o 6,3 procenta. Kromě tržeb za profesní, vědecké a technické činnosti a činnosti v oblasti nemovitostí zaznamenaly v závěru roku meziroční růst všechna odvětví.